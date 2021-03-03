Театр Наций отметит 200-летие Достоевского спектаклями, фильмами и оперой

К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского в Театре Наций подготовили специальную программу "Достоевский 200", обещающую разнообразие жанров и эстетических подходов: от классического спектакля на Малой сцене до шести экспериментальных проектов в Новом Пространстве театра.

"Мы решили "препарировать" Федора Михайловича с помощью разных видов искусств, разных жанров - от драматического спектакля до сторителлинга, кукольных, балетных, оперных спектаклей, киноальманаха. То есть во всем объеме посмотреть на эту фигуру", - приводит слова художественного руководителя театра Евгения Миронова ТАСС.

Программу откроет 3 марта травелог от Федора Достоевского "Зимние заметки о летних впечатлениях", предлагающий жителям мегаполиса сесть в поезд и отправиться в Европу XIX века вместе с самим автором и его попутчицей. В основе спектакля - эссе Достоевского о его первом путешествии по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году. Поразительно, но то, что тогда удивило и рассмешило Достоевского, оказалось актуально и сегодня.

В начале апреля зрителей ждет сторителлинг: актеры Елена Горина и Александр Горелов готовят спектакль, основанный на детском восприятии фигуры Федора Достоевского. Как выяснилось, для младших школьников Достоевский - это "какой-то милый дядя со смешной фамилией, который написал длинную историю". В мире взрослых же он "мрачный и одинокий писатель, заставляющий думать о тяжелых вещах". Эти два взгляда встретятся в новой постановке и, возможно, откроют нового Достоевского.

"Мое собственное открытие - Достоевский никогда не переставал быть тонким, ранимым ребенком с добрым сердцем, какие бы жизненные испытания ни преподносила ему судьба. И я надеюсь, зрители почувствуют это в нашем спектакле", - делится своими впечатлениями куратор проекта Елена Горина.

Программу продолжит оперная лаборатория. Четыре композитора - Олег Гудачев (Санкт-Петербург), Олег Крохалев (Пермь), Егор Савельянов (Москва) и Роман Жауров (Петропавловск-Камчатский) - напишут четыре камерные оперы по мотивам произведений Достоевского. Их поставят четыре молодых режиссера: Элина Куликова (Санкт-Петербург), Иван Комаров, Сергей Морозов (Москва) и Никита Бетехтин.

Куратор кинопрограммы Российского павильона 17-й Венецианской архитектурной биеннале Владимир Надеин представляет кинопроект "Достоевский. Видения", который намечен на 11-15 мая. Художников и режиссеров приглашают принять участие в конкурсе аудиовизуальных работ, отправной точкой для которых станут тексты Достоевского. Пять лучших идей будут реализованы и представлены в последний день программы.

В начале июня в Новом Пространстве Театра Наций покажут 10 документальных фильмов, посвященных героям Достоевского. Над документальными кинопортретами работают выпускники Школы документального кино и театра, мастерской Марины Разбежкиной.

"Интересно проанализировать, в каком виде существуют сегодня герои Достоевского, насколько актуальны эти типажи? Можно ли сейчас на улице встретить Алешу Карамазова или Неточку Незванову? Что нас отделяет от того века? Все это - невероятно интересная задача, поставленная перед нами Театром Наций", - отметила Марина Разбежкина.

Осенью программу "Достоевский 200" завершат показы режиссерской лаборатории "Новое пространство Достоевского". Короткие постановки-эскизы по произведениям писателя готовят молодые театральные режиссеры. Лучшие из них будут потом доработаны до репертуарных спектаклей Театра Наций.