Убийце настоятеля монастыря пересмотрели приговор

Первый апелляционный суд общей юрисдикции по представлению гособвинителя признал незаконным и необоснованным приговор Ярославского областного суда от 17 ноября 2020 года и вынес новый приговор в отношении Александра Авдеева. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры.

В суде установлено, что в 2016 году бывший трудник Свято-Троицкого Данилового мужского монастыря Авдеев решил ограбить церковную кассу. Утром 7 июля 2016 года он приехал в монастырь, проник в келью настоятеля, которому нанес не менее 23 ударов ножом, от которых потерпевший скончался. Обыскав келью, убийца забрал 1 млн рублей, принадлежащих монастырю, а также 100 тысяч рублей сбережений одного из прихожан. Часть из этих денег Авдеев перевел на свой банковский счет, а часть истратил на личные нужды.

Прокуратура не согласилась с вынесенным судом первой инстанции приговором. В апелляционном представлении государственный обвинитель указывал на необоснованность выводов Ярославского областного суда. По мнению прокурора, суд не признал в действиях Авдеева корыстный умысел и квалифицировал содеянное как убийство из личной неприязни и кражу в особо крупном размере. Вследствие чего назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как отметили в Генпрокуратуре, суд апелляционной инстанции, посчитав доводы представления убедительными, признал Авдеева виновным в разбойном нападении и убийстве, сопряженном с разбоем, и назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.