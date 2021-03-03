"Уфа" стала последним четвертьфиналистом Кубка России по футболу

Футболисты "Уфы" разгромили екатеринбургский "Урал" в матче 1/8 финала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира. Встреча, перенесенная из-за непогоды и состоявшаяся в среду в Уфе, завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме на поле шла вязкая борьба и командам не удалось открыть счет. Во втором тайме хозяевам удалось трижды поразить ворота клуба из Екатеринбурга. Счет в матче на 50-й минуте открыл Тимур Жамалетдинов, которому ассистировал вернувшийся в "Уфу" из "Спартака" Остон Урунов. На 62-й минуте уфимцы получили право на пенальти, который реализовал Комнен Андрич. А на 67-й минуте Жамалетдинов оформил дубль.

Ранее в четвертьфинал Кубка страны также вышли московские "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА, "Сочи", тульский "Арсенал", грозненский "Ахмат" и единственный представитель ФНЛ "Крылья Советов" из Самары.

Жеребьевка четвертьфинала состоится в среду, а матчи пройдут 7-8 апреля.