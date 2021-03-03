Угольщики готовы вкладываться в развитие инфраструктурных проектов

Вчера Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития угольной отрасли. Для угольщиков это событие станет определяющим на многие годы, если не десятилетия, уверены эксперты рынка. Дело в том, что президент по сути поставил перед правительством задачу кардинального масштабирования российского экспорта угля в восточном направлении. И в этом контексте интересы государства и частного бизнеса безусловно совпадают. Более того, крупнейшие угледобывающие предприятия готовы вкладывать собственные деньги в развитие необходимой, прежде всего транспортной, инфраструктуры. Это подтвердил и министр энергетики Александр Новак, и сами руководители компаний, присутствовавшие на совещании.

БАМу и Транссибу добавят мощности

Первое и главное поручение президента по итогам совещания посвящено расширению пропускной способности двух основных железнодорожных артерий Сибири и Дальнего Востока - БАМа и Транссиба. Правительству поручено зафиксировать этапы строительства и параметры расширения этих магистралей поквартально, до 2024 года включительно. Предельно детализированный проект, с указанием пропускной способности каждого участка "до и после", должен быть в ближайшее время закреплен соответствующим постановлением.

Увеличение объемов перевозки угля на восточном направлении президент справедливо связал с улучшением социально-экономической ситуации в угледобывающих регионах. "Это, подчеркну, означает новые рабочие места, рост доходов людей, занятых в этой отрасли и транспортном комплексе России", - сказал Владимир Путин, обязав правительство, в числе прочего, постоянно контролировать занятость.

Особое значение этот мегапроект имеет для Якутии - региона, обладающего огромными запасами высококачественных металлургических углей, но при этом "загнанного" в крайне тесные логистические рамки. Расширение восточного участка БАМа, которое позволит многократно увеличить объемы вывоза угля из Якутии к морским терминалам тихоокеанского побережья, можно назвать самым амбициозным и дорогим этапом проекта.

Тем интереснее выглядят инициативы, идущие от бизнеса. Говоря о восточном участке БАМа, глава государства попросил правительство особо проработать механизмы финансирования этого этапа, включая возможности Фонда национального благосостояния (ФНБ), с оговоркой - "если это будет, конечно, необходимо". Это существенное примечание в устах президента обусловлено тем фактом, что угольщики не выступают перед государством в позиции просителей, а напротив, предлагают свое финансовое участие в реализации столь важного для них и для страны проекта. В частности, компания "ЭльгаУголь", разрабатывающая в Якутии перспективное Эльгинское месторождение, выступает за создание некой концессии предприятий, готовых стать соинвесторами. Финансовые возможности этих компаний столь внушительны, что деньги ФНБ действительно могут и не понадобиться.

Инвестиции в обмен на преференции

"На сегодняшний день основной сбыт угля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом году на этом направлении было поставлено 122 миллиона тонн российского угля. При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании. И важно не упустить этот момент", - подчеркнул Владимир Путин на прошедшем во вторник совещании. Надо ли говорить, что бизнесмены понимают важность момента?

Однако добыть уголь - полдела, его ведь нужно как-то вывезти с месторождения, доставить покупателям, в том числе зарубежным. О ключевом для развития экономики значении транспортной инфраструктуры высказывался президент также в ходе совещания о параметрах инвестиционной программы ОАО "РЖД" 8 декабря 2020 года.

Социальный "локомотив" на железнодорожных путях

Для той же Якутии, о которой упоминал президент страны, развитие угольной отрасли - это мощный драйвер роста для экономики и отличная возможность расширения социальных программ на всей ее огромной территории. Это новые школы, детские сады, медицинские учреждения. При Эльгинском планируется создать "образцовый жилой поселок". По сути, речь идет о создании нового города, население которого в перспективе достигнет 20 000 человек. И для этих людей создается принципиально новый формат городской жизни: с энергоэффективным и долговечным жильем, как индивидуальным, так и арендным, а также офисными зданиями, библиотеками, спортивными и оздоровительными центрами.

Понятно, что такими проектами работающие здесь компании демонстрируют свое желание закрепиться в регионе всерьез и надолго. А для этого им необходимо расширять горизонты основного бизнеса: наращивать не только добычу, но и продажу, экспорт угля. Что невозможно без интенсивного развития транспортной инфраструктуры.

Российская экономика все активнее осваивает мировые прогрессивные тренды. Одной из таких тенденций можно назвать уже сформировавшуюся политику предоставления максимально комфортных условий для ведения бизнеса тем компаниям, которые вкладывают деньги в крупные, социально значимые и инфраструктурные проекты.

И получается, мы действительно пришли к какому-то принципиально новому для российской экономики явлению, когда частный капитал готов вкладывать деньги в развитие федеральной транспортной сети, чтобы получать возможности для собственного роста, увеличения своей прибыли. Но при этом значительную часть прибыли вкладывать в "социалку", которой вроде как, по прежним представлениям, должно заниматься в первую очередь государство.

Но сегодня эти представления меняются явно в лучшую и для государства, и для его рядовых граждан сторону.