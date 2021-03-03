Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

После продолжительной болезни умер известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Ему было 59 лет. О смерти журналиста сообщил его коллега комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал Моссаковский в Twitter.

Розанов комментировал хоккейные и футбольные матчи. Его репортажи всегда привлекали повышенный интерес со стороны болельщиков.

В январе 2019 года у Розанова обнаружили рак. В Южной Корее врачи поставили окончательный диагноз: онкология в легком и метастазы в голове. Но, несмотря на это, он продолжал работать. В одном из интервью Розанов заявил, что ни одной мысли бросить работу у него, несмотря на страшный диагноз, не возникло.

"Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет. Хочу трудиться дальше!" - говорил он.

Помимо телевидения Розанов работал и на радио. В 2012-м году получил "ТЭФИ" как лучший спортивный комментатор.