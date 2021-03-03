В Чехии миллиардер привился от коронавируса, выдав себя за медработника

Чешский миллиардер и глава политической партии "Гражданский демократический альянс" Павел Сегнал привился от коронавируса в одной из больниц Праги, хотя он не принадлежит ни к одной из категорий граждан, которые в данный момент имеют на это право. Для того, чтобы получить вакцину, он представился медработником. Об этом сообщает чешский новостной портал "Сэзнам справы".

Как рассказал директор пражской больницы "На Буловце" Ян Квачек, Сегнал смог сделать прививку, потому что предоставил справку из собственной стоматологической клиники о том, что он медработник. При этом миллиардер является лишь владельцем этого учреждения и не принадлежит к категории медперсонала. Свое право на вакцинацию без очереди он обосновал тем, что находится в контакте со своими работниками, которые якобы попросили его привиться.

Сегнал владеет чешским холдингом SPGroup, в который входят около 50 компаний, задействованных в сферах страхования, промышленности, торговли ценными бумагами, услуг, недвижимостью и девелоперской деятельности.