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03.03.2021 19:22
Рубрика: В мире

В Чехии миллиардер привился от коронавируса, выдав себя за медработника

Текст: Диана Ковалева
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Чешский миллиардер и глава политической партии "Гражданский демократический альянс" Павел Сегнал привился от коронавируса в одной из больниц Праги, хотя он не принадлежит ни к одной из категорий граждан, которые в данный момент имеют на это право. Для того, чтобы получить вакцину, он представился медработником. Об этом сообщает чешский новостной портал "Сэзнам справы".

Фото: REUTERS
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Как рассказал директор пражской больницы "На Буловце" Ян Квачек, Сегнал смог сделать прививку, потому что предоставил справку из собственной стоматологической клиники о том, что он медработник. При этом миллиардер является лишь владельцем этого учреждения и не принадлежит к категории медперсонала. Свое право на вакцинацию без очереди он обосновал тем, что находится в контакте со своими работниками, которые якобы попросили его привиться.

Сегнал владеет чешским холдингом SPGroup, в который входят около 50 компаний, задействованных в сферах страхования, промышленности, торговли ценными бумагами, услуг, недвижимостью и девелоперской деятельности.

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