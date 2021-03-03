В Доме кино презентовали фильм "Герман Титов. Голубая моя планета"

Новости

Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией 23:45
Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл 23:35
В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов 23:30
Доказана связь COVID-19 с группой крови 23:07
Видео: В Москве такси влетело в лоб трамваю 22:58
Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест 22:48
В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина 22:36
Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео 22:33
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 22:07
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 21:36
В ночь на четверг в Москве ожидается небольшой снег 21:26
Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе 21:21
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек 21:18
Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные 21:12
В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 21:12
СМИ: Жену футболиста Мамаева госпитализировали после потери сознания 21:05
США пообещали больше не насаждать демократию в мире силой 20:57
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 20:51
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 20:40
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 20:39
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 20:20
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен 20:09
Путин отметил яркий талант победившей на ЧМ сноубордистки Надыршиной 20:02
Илья Азар арестован на 15 суток за повторное нарушение порядка проведения акции 19:41
Первые лекарства фонда "Круг добра" поступят в регионы в апреле 19:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 22:44
Рубрика: Общество

В Доме кино презентовали фильм "Герман Титов. Голубая моя планета"

Текст: Наталия Ячменникова, Сергей Куксин
В этом году исполняется не только 60 лет полета Юрия Гагарина, но и 60 лет полета Германа Титова. Он стал первым человеком в мире, который провел в космосе больше суток. Он стал самым молодым космонавтом: на момент полета ему было всего 25 лет 10 месяцев 25 дней. Он стал первым кинооператором в космосе и первым землянином, уснувшем на орбите...

Герман Титов был дублером Юрия Гагарина и стал космонавтом №2. 6-7 августа 1961 года на космическом корабле Восток-2 он совершил 25-часовой космический полет, доказав, что человек может жить и работать в невесомости. Говорят, психологи отряда космонавтов с самого начала отмечали разницу в характерах Гагарина и Титова. Юрий - более уравновешенный, спокойный. Герман - более импульсивный.

Фото: Из личного архива Владислава Каца
Биограф Гагарина поделился историями о его снимках

Главный конструктор Сергей Королев хотел, чтобы во время полетов космонавты делали киносъемки. Поэтому в комплект оборудования "Восток" включили профессиональную 35-мм кинокамеру "Конвас". В книге воспоминаний "Голубая моя планета" Герман Степанович писал, что пленка получилась удачной: "Я старался вспомнить все, чему меня учили на занятиях по киноподготовке, чтобы заснять на кинопленку вид нашей планеты с высоты космического полета, заснять для того, чтобы люди могли посмотреть на свой дом - планету со стороны. И практика по киноделу мне действительно пригодилась..."

- Вот так выглядит наша планета с высоты двести пятьдесят и триста километров. Очень красивая, - не скрывая эмоций, докладывал Титов после полета, комментируя фотоснимки.

Опыт, полученный в ходе полета Германа Титова на "Востоке-2" оказался бесценным для развития системы подготовки космонавтов. За 1 день 11 часов 18 минут его космический корабль совершил 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров.

Одним из важнейших экспериментов, проведенных Германом Степановичем, стал… сон в невесомости. Спать полагалось в промежуток между 18:30 и 02:00. Но на борту "Востока-2" не оказалось будильника, и космонавт проспал до 02:35, что вызвало настоящую панику в Центре управления полетами.

Чем питался Титов в полете? Специалисты рассказали: на "звездном столе" был овощной суп-пюре, паштет печеночный и мясной, сок из черной смородины.

На Землю Титов докладывал, что чувствует себя хорошо, однако на самом деле испытывал дискомфорт, тошноту и головную боль при резких поворотах. На Госкомиссии он не стал скрывать правду о своем самочувствии, понимая, насколько важна эта информация для подготовки будущих полетов.

Конечно, он мечтал еще раз полететь в космос. Утверждают, что точку в космической карьере Титова поставила трагическая гибель Юрия Гагарина, его близкого друга. Рисковать народным достоянием в лице космонавта № 2 Политбюро не рискнуло…

Общество Космос РГ-Фото

Главное сегодня

Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
В Швеции полиция обезвредила злоумышленника, ранившего восемь человек
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март