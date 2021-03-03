В Доме кино презентовали фильм "Герман Титов. Голубая моя планета"

В этом году исполняется не только 60 лет полета Юрия Гагарина, но и 60 лет полета Германа Титова. Он стал первым человеком в мире, который провел в космосе больше суток. Он стал самым молодым космонавтом: на момент полета ему было всего 25 лет 10 месяцев 25 дней. Он стал первым кинооператором в космосе и первым землянином, уснувшем на орбите...

Герман Титов был дублером Юрия Гагарина и стал космонавтом №2. 6-7 августа 1961 года на космическом корабле Восток-2 он совершил 25-часовой космический полет, доказав, что человек может жить и работать в невесомости. Говорят, психологи отряда космонавтов с самого начала отмечали разницу в характерах Гагарина и Титова. Юрий - более уравновешенный, спокойный. Герман - более импульсивный.

Главный конструктор Сергей Королев хотел, чтобы во время полетов космонавты делали киносъемки. Поэтому в комплект оборудования "Восток" включили профессиональную 35-мм кинокамеру "Конвас". В книге воспоминаний "Голубая моя планета" Герман Степанович писал, что пленка получилась удачной: "Я старался вспомнить все, чему меня учили на занятиях по киноподготовке, чтобы заснять на кинопленку вид нашей планеты с высоты космического полета, заснять для того, чтобы люди могли посмотреть на свой дом - планету со стороны. И практика по киноделу мне действительно пригодилась..."

- Вот так выглядит наша планета с высоты двести пятьдесят и триста километров. Очень красивая, - не скрывая эмоций, докладывал Титов после полета, комментируя фотоснимки.

Опыт, полученный в ходе полета Германа Титова на "Востоке-2" оказался бесценным для развития системы подготовки космонавтов. За 1 день 11 часов 18 минут его космический корабль совершил 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров.

Одним из важнейших экспериментов, проведенных Германом Степановичем, стал… сон в невесомости. Спать полагалось в промежуток между 18:30 и 02:00. Но на борту "Востока-2" не оказалось будильника, и космонавт проспал до 02:35, что вызвало настоящую панику в Центре управления полетами.

Чем питался Титов в полете? Специалисты рассказали: на "звездном столе" был овощной суп-пюре, паштет печеночный и мясной, сок из черной смородины.

На Землю Титов докладывал, что чувствует себя хорошо, однако на самом деле испытывал дискомфорт, тошноту и головную боль при резких поворотах. На Госкомиссии он не стал скрывать правду о своем самочувствии, понимая, насколько важна эта информация для подготовки будущих полетов.

Конечно, он мечтал еще раз полететь в космос. Утверждают, что точку в космической карьере Титова поставила трагическая гибель Юрия Гагарина, его близкого друга. Рисковать народным достоянием в лице космонавта № 2 Политбюро не рискнуло…