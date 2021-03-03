В ДТП в Калифорнии погибли 13 человек

Власти США устанавливают обстоятельства и причины серьезной автоаварии, в результате которой погибли 13 человек. ДТП произошло во вторник в южной части Калифорнии.

По данным шефа полиции штата Омара Уотсона, внедорожник и грузовик столкнулись в районе городка Холтвилл, который находится рядом с американо-мексиканской границей. В результате 12 человек погибли на месте, один скончался в больнице, еще не менее шести пострадали, пишет ТАСС.

Выяснилось, что во внедорожнике ехали 25 человек, включая водителя. "Очевидно, что машина не предназначена для перевозки такого большого числа людей," - подчеркнул Уотсон. Сейчас устанавливаются личности погибших. Правоохранительные органы США обратились за помощью к мексиканским дипломатам.