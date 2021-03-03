В Эстонии введут масштабные ограничения из-за коронавируса

Власти Эстонии приняли решение ввести с 6 марта масштабные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает прибалтийский портал "Делфи" со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Ограничения продлятся как минимум до 28 марта. Они затронут, прежде всего, сферы общественного питания, торговли, а также проведения массовых мероприятий. Так, кафе, ресторанам и торговым центрам разрешат заполнять помещение только на 25 процентов. В выходные дни предприятия общепита должны быть закрыты, а в будни прекращать работу в 18.00, после чего можно будет продавать еду только на вынос.

"Открытыми могут оставаться продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, например, аптеки и оптики, а также магазины, совершать покупки в которых можно, не выходя из машины", - сообщает портал "Делфи".

Спортивные мероприятия в Эстонии будут разрешены только для профессиональных спортсменов. А выпускникам школ и гимназий разрешат посещать свои учебные заведения только два раза в неделю, а остальные дни учеба будет проходить дистанционно. Правительство рекомендует работодателям по возможности перейти на удаленную работу. Обычным гражданам рекомендовано по-максимуму сократить контакты.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что без ограничительных мер снизить показатели распространения коронавируса не получится. "Принимая решение о введении дополнительных ограничений мы учитывали то обстоятельство, что заражение происходит особенно интенсивно в социально активных возрастных группах - среди людей работоспособного возраста и молодежи. Доступность медицинской помощи в Эстонии уже уменьшилась, и нагрузка на больницы приближается к критической черте. Наша цель в сложившейся ситуации - обеспечить работоспособность эстонской системы здравоохранения", - сказала премьер.

За все время пандемии в Эстонии подтверждено свыше 67 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло 605 человек.