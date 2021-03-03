В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма

Заявление о готовности к захвату Крыма у России ориентировано на внутреннюю националистически настроенную аудиторию на Украине. Об этом заявили в Госдуме, комментируя слова бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол.

Ранее украинский политик призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма".

"В каких-то своих сомнительных фантазиях они все еще думают, что это возможно", - отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, которого цитирует RT.

По его словам, в Киеве пытаются хотя бы на словах взять реванш за утрату Крыма. Хотя это, напомнил парламентарий, произошло на основе волеизъявления граждан и обратной дороги нет. И такие заявления, отметил он, ориентированы на граждан с националистскими взглядами.

В свою очередь депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских политиков оставить мечты о захвате полуострова. Подобные призывы - это попрание всех норм международного права, заявил он РИА Новости. По его словам, международное сообщество должно отреагировать на неадекватные заявления украинских политиков, "стремящихся повергнуть мир в хаос".

"Российское государство сплоченное и мощное и не даст возможностей и шансов на провокации ни Украине, ни кому-либо другому", - уверен Шеремет.