В Госдуму внесен законопроект о перерасчете для работающих пенсионеров

По нынешним нормам, страховые пенсии для этой категории уже перерасчитывают ежегодно 1 августа. При этом действует предел для роста индивидуального пенсионного коэффициента в три балла. А при обычном исчислении такого коэффициента максимум составляет десять баллов. В абсолютном выражении три балла составляют менее 300 рублей при перерасчете пенсий работающим пенсионерам в этом году.

Авторы законопроекта предлагают отменить данное ограничение. Как напомнил один из инициаторов глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, работающим пенсионерам с 2016 года уже и так "не полагается ни индексации, ни фиксированной выплаты к страховой пенсии".

Кроме того, тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за сотрудников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для иных членов трудового коллектива.

"Перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии", - считают авторы.

Расходы на реализацию законопроекта оцениваются разработчиками в 5,6 млрд рублей. По их данным, численность работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Всего же в 2021 году будет осуществлен перерасчет страховой пенсии для 12 млн граждан этой категории.

Комментарий

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат ЛДПР, один из авторов законопроекта Борис Пайкин:

"Действующее пенсионное законодательство содержит двойную дискриминацию работающих пенсионеров. Последние шесть лет для перерасчета пенсий работающих пенсионеров используется коэффициент в три раза ниже, чем для всех остальных категорий граждан. При том, что социальные взносы работодатель платит на всех одинаково. А с 2016 года страховые пенсии не индексируются. И это только экономический аспект. Но мы должны понимать, что речь идет о людях, чей трудовой стаж составляет несколько десятков лет. Они и сегодня продолжают работать, платят налоги, но при этом ограничены в естественном праве индексации пенсии на уровне инфляции. По данным Пенсионного фонда такая дискриминация касается порядка 5,4 миллионов человек. Законопроект призван устранить эту несправедливость".