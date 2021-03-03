В Госдуму внесен законопроект о перерасчете для работающих пенсионеров

Новости

Матвиенко поддержала введение отдельной статьи УК РФ за треш-стримы 11:40
Нурмагомедов станет секундантом Махачева на турнире UFC 11:30
В Эстонии введут масштабные ограничения из-за коронавируса 11:28
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма 11:22
Путин поздравил Логинова с победой на чемпионате мира по сноуборду 11:18
Жителей Великобритании поразил замерзший поселок под Воркутой 11:12
Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского 11:07
В Челябинске мужчина два года жил на пенсию умершей матери 11:00
В МВД не отвергли идею хранить отпечатки пальцев россиян до их столетия 10:47
Совфед отметил свое 500-е заседание выпуском памятных почтовых марок 10:42
Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца 10:39
В Петербурге сиделку задержали за избиение 89-летней пенсионерки 10:38
Мурашко: Популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к июлю 10:34
Покупатели AliExpress смогут получать заказы на следующий день 10:30
Умер основатель группы The Wailers, соратник Боба Марли Банни Уэйлер 10:28
В центре "Моя карьера" стартует бесплатный курс "Акселератор самозанятости" 10:16
Стройкам Москвы требуется 20 тысяч отделочников, бетонщиков и других рабочих 10:15
МЧС РФ завершило разминирование в трех районах Нагорного Карабаха 10:10
Госиспытания новых снарядов для "Тосочки" начнутся в 2021 году 10:07
Симферопольца задержали за призывы к терроризму 10:03
Более ста человек умерли в Норвегии после прививки от коронавируса 09:56
Жительницу Челябинска осудили за легализацию трехсот мигрантов 09:51
В Тюмени впервые установили имплантат вращательной манжеты плеча 09:43
Парковка 8 марта в Москве будет бесплатной 09:31
АПЛ "Казань" передадут флоту до конца июня 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 11:19
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о перерасчете для работающих пенсионеров

Текст: Татьяна Замахина
Пенсии работающих пенсионеров предлагают подвергнуть перерасчету по новым правилам - этому посвящен законопроект, который внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По нынешним нормам, страховые пенсии для этой категории уже перерасчитывают ежегодно 1 августа. При этом действует предел для роста индивидуального пенсионного коэффициента в три балла. А при обычном исчислении такого коэффициента максимум составляет десять баллов. В абсолютном выражении три балла составляют менее 300 рублей при перерасчете пенсий работающим пенсионерам в этом году.

Согласован проект постановления о трудовом стаже для досрочной пенсии

Авторы законопроекта предлагают отменить данное ограничение. Как напомнил один из инициаторов глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, работающим пенсионерам с 2016 года уже и так "не полагается ни индексации, ни фиксированной выплаты к страховой пенсии".

Кроме того, тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за сотрудников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для иных членов трудового коллектива.

"Перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии", - считают авторы.

Расходы на реализацию законопроекта оцениваются разработчиками в 5,6 млрд рублей. По их данным, численность работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Всего же в 2021 году будет осуществлен перерасчет страховой пенсии для 12 млн граждан этой категории.

Комментарий

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат ЛДПР, один из авторов законопроекта Борис Пайкин:

"Действующее пенсионное законодательство содержит двойную дискриминацию работающих пенсионеров. Последние шесть лет для перерасчета пенсий работающих пенсионеров используется коэффициент в три раза ниже, чем для всех остальных категорий граждан. При том, что социальные взносы работодатель платит на всех одинаково. А с 2016 года страховые пенсии не индексируются. И это только экономический аспект. Но мы должны понимать, что речь идет о людях, чей трудовой стаж составляет несколько десятков лет. Они и сегодня продолжают работать, платят налоги, но при этом ограничены в естественном праве индексации пенсии на уровне инфляции. По данным Пенсионного фонда такая дискриминация касается порядка 5,4 миллионов человек. Законопроект призван устранить эту несправедливость".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии ЛДПР Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма
МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад
В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам
В Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных провокаций
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"