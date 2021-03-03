В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам

На севере Италии, в регионе Брешия, возможно, обнаружен штамм коронавируса, против которого могут оказаться неэффективны существующие вакцины. Об этом сообщает новостное агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

По его словам, впервые в Италии был выделен так называемый "нигерийский штамм", на который вакцины не действуют. Однако других подробностей о новом штамме не приводится.

Между тем в Брешии в настоящий момент растет число фиксируемых случаев заболевания коронавирусом, более чем в половине случаев это "британский штамм", тогда как еще в начале февраля он встречался менее чем в 20 процентах случаев. Медики считают, что это может быть "третья волна" пандемии. На этом фоне власти приняли решение закрывать все школы и детские сады в тех районах, где на 100 тысяч человек приходится более 200 инфицированных. Кроме того, в зависимости от ситуации в районе, могут быть применены и более строгие карантинные меры.