В Южной Корее два человека умерли после вакцинации от COVID-19

Власти Республики Корея (РК) ведут расследование обстоятельств смерти двух человек, которые умерли вскоре после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Известно, что покойные ранее страдали от различных серьезных заболеваний.

В Южной Корее, где кампания вакцинации населения от COVID-19 стартовала менее недели назад, сообщили о смерти двух человек, которые накануне получили уколы вакциной AstraZeneca.

Один из умерших - мужчина в возрасте немногим более 50 лет, он был постояльцем клиники для пожилых и слабых людей. Вчера в 9 часов утра он был вакцинирован, но примерно через 11 часов ему стало плохо, он почувствовал слабость, боль в районе груди, возникли проблемы с дыханием. Несмотря на усилия медиков сегодня в 7 часов утра он скончался.

Второй умерший - также мужчина, который тоже находился в клинике для пожилых людей, ему было более 60 лет. 27 февраля он был вакцинирован, но примерно через полтора суток у него повысилась температура, он стал жаловаться на мышечные боли во всем теле. Через некоторое время его состояние улучшилось, но затем снова последовало резкое ухудшение, в итоге сегодня в 10 часов утра он скончался.

В настоящий момент южнокорейские эксперты исследуют обстоятельства инцидентов, пытаясь выяснить, повлияла ли на смерть пациентов клиник вакцинация. Уже известно, что у обоих до этого были достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Первый страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ряда других недугов. Второй ранее перенес инсульт.

Представители государственного Агентства по предотвращению распространения инфекционных заболеваний РК заявили, что для окончательных выводов о причинах смерти им необходимо провести ряд исследований, но пока у них нет доказательств того, что летальный исход стал причиной вакцинации. Было подчеркнуто, что препарат AstraZeneca признан безопасным, и кампания вакцинации продолжается.

В настоящий момент прививки от COVID-19 в Южной Корее сделали 87 428 человек. Какие-либо побочные эффекты типа повышения температуры, болей, тошноты и прочих зафиксированы у 209 человек или 0,24 процента вакцинированных. Пока для вакцинирования в Корее используются два препарата - AstraZenecaи Pfizer. В подавляющем большинстве случаев (более 98 процентов) используют вакцину AstraZeneca, к которой у некоторых корейцев сформировалось несколько настороженное отношение. Из 209 случаев побочных эффектов после начала вакцинации только однажды это было зафиксировано после применения Pfizer, а в остальных 208 - после AstraZeneca. Частота появления побочных эффектов у привитых AstraZeneca более чем в три с половиной раз превышает аналогичный показатель среди тех, кому вкололи Pfizer.

Кампания всеобщей вакцинации населения от COVID-19 в Южной Корее стартовала с пятницы 25 февраля. Пока это лишь первый этап вакцинации, где прививки делаются лишь некоторым категориям медиков и постояльцам клиник для пожилых и слабых людей. Реально массовая вакцинация в стране, когда возможность сделать прививку получить большинство населения, начнется не ранее июля. По данным на утро 3 марта в РК прививки сделали более 87 тысяч человек, что составляет 0,17 процента от всего населения.

За прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировано 444 новых случая заражения COVID-19, 6 человек скончались, а 362 выздоровели. Доля выздоровевших составляет почти 90 процентов, летальность - менее 1,8 процента.