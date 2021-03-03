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03.03.2021 12:31
Рубрика: В мире

В Южной Корее два человека умерли после вакцинации от COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Власти Республики Корея (РК) ведут расследование обстоятельств смерти двух человек, которые умерли вскоре после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Известно, что покойные ранее страдали от различных серьезных заболеваний.

Фото: REUTERS
В Гонконге зафиксирована первая смерть после вакцинации от коронавируса

В Южной Корее, где кампания вакцинации населения от COVID-19 стартовала менее недели назад, сообщили о смерти двух человек, которые накануне получили уколы вакциной AstraZeneca.

Один из умерших - мужчина в возрасте немногим более 50 лет, он был постояльцем клиники для пожилых и слабых людей. Вчера в 9 часов утра он был вакцинирован, но примерно через 11 часов ему стало плохо, он почувствовал слабость, боль в районе груди, возникли проблемы с дыханием. Несмотря на усилия медиков сегодня в 7 часов утра он скончался.

Второй умерший - также мужчина, который тоже находился в клинике для пожилых людей, ему было более 60 лет. 27 февраля он был вакцинирован, но примерно через полтора суток у него повысилась температура, он стал жаловаться на мышечные боли во всем теле. Через некоторое время его состояние улучшилось, но затем снова последовало резкое ухудшение, в итоге сегодня в 10 часов утра он скончался.

В настоящий момент южнокорейские эксперты исследуют обстоятельства инцидентов, пытаясь выяснить, повлияла ли на смерть пациентов клиник вакцинация. Уже известно, что у обоих до этого были достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Первый страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ряда других недугов. Второй ранее перенес инсульт.

Представители государственного Агентства по предотвращению распространения инфекционных заболеваний РК заявили, что для окончательных выводов о причинах смерти им необходимо провести ряд исследований, но пока у них нет доказательств того, что летальный исход стал причиной вакцинации. Было подчеркнуто, что препарат AstraZeneca признан безопасным, и кампания вакцинации продолжается.

В настоящий момент прививки от COVID-19 в Южной Корее сделали 87 428 человек. Какие-либо побочные эффекты типа повышения температуры, болей, тошноты и прочих зафиксированы у 209 человек или 0,24 процента вакцинированных. Пока для вакцинирования в Корее используются два препарата - AstraZenecaи Pfizer. В подавляющем большинстве случаев (более 98 процентов) используют вакцину AstraZeneca, к которой у некоторых корейцев сформировалось несколько настороженное отношение. Из 209 случаев побочных эффектов после начала вакцинации только однажды это было зафиксировано после применения Pfizer, а в остальных 208 - после AstraZeneca. Частота появления побочных эффектов у привитых AstraZeneca более чем в три с половиной раз превышает аналогичный показатель среди тех, кому вкололи Pfizer.

Кампания всеобщей вакцинации населения от COVID-19 в Южной Корее стартовала с пятницы 25 февраля. Пока это лишь первый этап вакцинации, где прививки делаются лишь некоторым категориям медиков и постояльцам клиник для пожилых и слабых людей. Реально массовая вакцинация в стране, когда возможность сделать прививку получить большинство населения, начнется не ранее июля. По данным на утро 3 марта в РК прививки сделали более 87 тысяч человек, что составляет 0,17 процента от всего населения.

За прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировано 444 новых случая заражения COVID-19, 6 человек скончались, а 362 выздоровели. Доля выздоровевших составляет почти 90 процентов, летальность - менее 1,8 процента.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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