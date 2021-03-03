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03.03.2021 23:30
Рубрика: В мире

В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов

Текст: Максим Макарычев

Мужчина, который признался, что использовал автофургон для убийства 10 пешеходов в Торонто, был признан виновным в среду по делу, которое привлекло внимание всей Канады. Алеку Минасяну было предъявлено обвинение в 10 убийствах первой степени и 16 обвинениях в покушении на убийство в связи с нападением 23 апреля 2018 года. Он въехал на арендованном фургоне в толпу пешеходов в оживленном районе на севере Торонто. Погибли восемь женщин и двое мужчин в возрасте от 22 до 94 лет.

При атаке на пешеходов в Торонто пострадала россиянка

Судебный процесс над Минасяном в режиме Zoom прошел в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Обвинение в среду было оглашено в прямом эфире на YouTube. Минасяну грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения ранее чем через 25 лет. Приговор будет вынесен позднее, сообщает Associated Press. Судья Энн Моллой заявила, что его адвокаты не смогли доказать, что Минасян не несет уголовной ответственности. По ее словам, нет сомнений в том, что действия подсудимого были спланированными и преднамеренными, а он полностью осознавал, что делал. "Он осознавал последствия нападения на 26 жертв в тот день", - сказала Моллой.

28-летний Минасян рассказал следователям после ареста, что он принадлежит к "онлайн-сообществу сексуально разочарованных мужчин", некоторые из которых замышляли нападения на женщин. Он сказал, что у него никогда не было девушки и признался полиции, что хотел спровоцировать новые нападения. Он называл себя "incel", сокращенно от "принудительного целомудрия", представителем онлайн-субкультуры, которая была связана с другими нападениями в Калифорнии и Флориде. Минасян заявил полиции, что контактировал с Эллиотом Роджером, студентом местного колледжа, который убил шесть человек и ранил 13 в результате нападения с применением огнестрельного оружия и ножа в 2014 году недалеко от Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

На суде Минасян не признал себя виновным, а его адвокат утверждал, что его клиент не несет уголовной ответственности, имея расстройство аутистического характера, что разозлило защитников прав аутистов. "Почти три года назад весь наш город был потрясен этим чудовищным актом насилия, - говорится в заявлении мэра Торонто Джона Тори. - Не заблуждайтесь, это была атака, вызванная женоненавистничеством и ненавистью к женщинам, и к ней следует относиться соответствующим образом".

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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