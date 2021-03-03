Правительство Киргизии одобрило проект новой программы предоставления населению льготной госипотеки "Мой дом 2021-2026". Документ разработали минэкономики и Государственная ипотечная компания (ГИК). В кабинете министров планируют помочь десяткам тысяч киргизстанцев в ближайшие шесть лет получить крышу над головой. На каких условиях?

"Мой дом" - это продолжение известной госпрограммы "Доступное жилье", реализация которой завершилась в 2020-м. Благодаря данной инициативе, как рассказали в ГИК, за пять прошедших лет в стране через банки-партнеры льготные ипотечные кредиты на общую сумму более шести миллиардов сомов предоставили 5089 семьям. В результате, по данным компании, киргизстанцы приобрели около 300 тысяч квадратных метров недвижимости в виде квартир и частных домов.

В первые месяцы реализации "Доступное жилье", напомним, не раз подвергали критике за неприемлемые для целевой группы - работников бюджетной сферы КР - условия участия в программе. К примеру, в общественном совете при минэкономики возмущались слишком высокой для льготного займа годовой ставкой - от 10 до 12 процентов в зависимости от первоначального взноса. "Да, это меньше почти в два раза, чем предлагают коммерческие банки, но для учителей, врачей или милиционеров со средней зарплатой в 200-300 долларов в месяц все равно много", - объясняли свое недовольство в совете.

С экспертами были согласны и рядовые киргизстанцы. За первые полгода работы через банки-партнеры выдали только 491 ипотечный кредит, что не соответствовало ожиданиям разработчиков проекта, обозначенного как социальный. Бюджетники, на кого и было рассчитано "Доступное жилье", не торопились подавать заявки на участие в программе.

Надо отдать должное кураторам инициативы - критику они восприняли как руководство к действию. И немедленно начали исправлять ошибки. В итоге ставка по льготным ипотечным кредитам за пять лет уменьшалась шесть раз. О последнем снижении - с 7-9 до 6-8 процентов в зависимости от суммы первоначального взноса - в ГИК объявили в начале февраля 2021-го.

Параллельно расширялось и количество так называемых инструментов в самом "Доступном жилье". В результате к концу 2020 года получить ипотечный займ могли также и граждане, работающие по найму или осуществляющие предпринимательскую деятельность в Бишкеке и Оше. Правда, ставка по этому направлению программы составляет 14 процентов годовых. Но если вы, не будучи бюджетником, желаете приобрести жилье за пределами двух самых крупных городов республики, ипотечный кредит вам предоставят уже под 10 процентов.

В итоге к финишу госпрограмма "Доступное жилье" подошла с неплохими результатами. Теперь ее дело продолжит "Мой дом".

По словам председателя правления Государственной ипотечной компании КР Элмиры Абжапаровой, реализация нового проекта будет осуществляться, в том числе, с учетом опыта, наработанного за время действия прошлой программы. В число задач входят обеспечение с 2021 по 2026 годы недвижимостью не менее 7500 семей в КР; финансирование приобретения и строительства жилья общей площадью более 150 тысяч квадратных метров, привлечение инвестиций на сумму пять миллиардов сомов; выпуск и размещение ипотечных ценных бумаг на миллиард сомов.

В целом ГИК в рамках "Моего дома" планирует предложить потенциальным участникам более широкий список направлений и услуг. К примеру, с 2021 года получить льготный ипотечный кредит смогут и киргизстанцы, уже имеющие в собственности недвижимое имущество. Такую возможность им предоставляет жилищно-сберегательная кредитная компания (ЖСКК) "Ак-Босого", являющаяся дочерней структурой Государственной ипотечной компании.

В ГИК напрямую обращаются только те граждане КР, у которых нет своей крыши над головой. "В "Ак-Босого" такое ограничение отсутствует. Но при этом есть условия. В частности - необходимость накопления первоначального взноса. "Человек приходит в ЖСКК, заключает контракт и ежемесячно откладывает средства на свой депозитный счет под три процента годовых. Когда на счете скопится половина определенной суммы, ему выдадут ипотечный кредит на срок до 20 лет. Ставка от шести до девяти процентов", - пояснила Элмира Абжапарова.

В данный момент, по ее словам, в "Ак-Босого" идет формирование депозитной базы. Скоро начнется кредитование. Элмира Абжапарова заверила, что деятельность ЖСКК находится под надзором Национального банка Киргизии. "Пока услуги компании доступны жителям Бишкека", - добавила она.

Как отметили в ГИК, в число преимуществ новой госпрограммы также вошли увеличение ее финансирования до 10 миллиардов сомов и возможность привлекать средства сторонних доноров. Кроме того, планируется предоставлять заемщикам особые условия и тарифы для получения разрешительных документов на строительство, регистрацию и ввод в эксплуатацию жилья.

Что касается дальнейшего снижения процентной ставки по госипотеке, то об этом в проекте программы ничего не говорится. Судя по всему, соответствующее решение будут принимать в Государственной ипотечной компании, как это происходило ранее.