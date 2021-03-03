Новости

На Украине посчитали потери от запуска "Северного потока-2" 07:48
В Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных провокаций 06:40
Визит Михаила Мишустина не повлияет на учебный процесс в НГУ 06:25
Власти США расследуют ДТП с 13 погибшими 06:20
Кардиолог назвал два простых способа предотвратить инфаркт 06:08
Власти Индии заявили, что близки к контролю над пандемией 05:33
На всей территории Словакии введен комендантский час 04:43
В Гонконге зафиксирована первая смерть после вакцинации от коронавируса 04:42
Власти Австралии продлили на три месяца запрет на выезд за границу 03:58
Индийские ВВС впервые примут участие в учениях "Флаг пустыни" в ОАЭ 03:54
Илон Маск анонсировал строительство нового города в Техасе 03:13
Во Франции за сутки скончались 300 человек с коронавирусом 03:02
Байден: К следующей весне США вернутся к нормальной жизни 02:34
Байден пообещал за 100 дней привить от COVID-19 половину жителей США 02:06
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России 01:46
В США еще один штат отменит требование носить маски 01:32
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве шестого марта 01:30
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса расширили свою географию 01:07
В Южном Судане 10 человек погибли при крушении самолета 00:45
ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла после шести недель снижения 00:12
В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам 00:02
Штат Техас отменяет требование носить маски и открывает все заведения 02.03.2021
Телеканал RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа 02.03.2021
Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду 02.03.2021
Белый дом приостановил передачу земли индейцев крупной сырьевой компании 02.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 02:27
Рубрика: В мире

Дом крепок стенами

Реализация программы льготной госипотеки в КР продолжится под другим названием и на новых условиях
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 44(8395)
Правительство поможет десяткам тысяч киргизстанцев получить жилье. Фото: Темир Сыдыкбеков Правительство поможет десяткам тысяч киргизстанцев получить жилье. Фото: Темир Сыдыкбеков
Правительство поможет десяткам тысяч киргизстанцев получить жилье. Фото: Темир Сыдыкбеков
Правительство Киргизии одобрило проект новой программы предоставления населению льготной госипотеки "Мой дом 2021-2026". Документ разработали минэкономики и Государственная ипотечная компания (ГИК). В кабинете министров планируют помочь десяткам тысяч киргизстанцев в ближайшие шесть лет получить крышу над головой. На каких условиях?

"Мой дом" - это продолжение известной госпрограммы "Доступное жилье", реализация которой завершилась в 2020-м. Благодаря данной инициативе, как рассказали в ГИК, за пять прошедших лет в стране через банки-партнеры льготные ипотечные кредиты на общую сумму более шести миллиардов сомов предоставили 5089 семьям. В результате, по данным компании, киргизстанцы приобрели около 300 тысяч квадратных метров недвижимости в виде квартир и частных домов.

В первые месяцы реализации "Доступное жилье", напомним, не раз подвергали критике за неприемлемые для целевой группы - работников бюджетной сферы КР - условия участия в программе. К примеру, в общественном совете при минэкономики возмущались слишком высокой для льготного займа годовой ставкой - от 10 до 12 процентов в зависимости от первоначального взноса. "Да, это меньше почти в два раза, чем предлагают коммерческие банки, но для учителей, врачей или милиционеров со средней зарплатой в 200-300 долларов в месяц все равно много", - объясняли свое недовольство в совете.

Фото: for.kg
Обманутые дольщики в Киргизии просят защиты у государства

С экспертами были согласны и рядовые киргизстанцы. За первые полгода работы через банки-партнеры выдали только 491 ипотечный кредит, что не соответствовало ожиданиям разработчиков проекта, обозначенного как социальный. Бюджетники, на кого и было рассчитано "Доступное жилье", не торопились подавать заявки на участие в программе.

Надо отдать должное кураторам инициативы - критику они восприняли как руководство к действию. И немедленно начали исправлять ошибки. В итоге ставка по льготным ипотечным кредитам за пять лет уменьшалась шесть раз. О последнем снижении - с 7-9 до 6-8 процентов в зависимости от суммы первоначального взноса - в ГИК объявили в начале февраля 2021-го.

Параллельно расширялось и количество так называемых инструментов в самом "Доступном жилье". В результате к концу 2020 года получить ипотечный займ могли также и граждане, работающие по найму или осуществляющие предпринимательскую деятельность в Бишкеке и Оше. Правда, ставка по этому направлению программы составляет 14 процентов годовых. Но если вы, не будучи бюджетником, желаете приобрести жилье за пределами двух самых крупных городов республики, ипотечный кредит вам предоставят уже под 10 процентов.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Управляющие компании в Киргизии возьмут под контроль

В итоге к финишу госпрограмма "Доступное жилье" подошла с неплохими результатами. Теперь ее дело продолжит "Мой дом".

По словам председателя правления Государственной ипотечной компании КР Элмиры Абжапаровой, реализация нового проекта будет осуществляться, в том числе, с учетом опыта, наработанного за время действия прошлой программы. В число задач входят обеспечение с 2021 по 2026 годы недвижимостью не менее 7500 семей в КР; финансирование приобретения и строительства жилья общей площадью более 150 тысяч квадратных метров, привлечение инвестиций на сумму пять миллиардов сомов; выпуск и размещение ипотечных ценных бумаг на миллиард сомов.

В целом ГИК в рамках "Моего дома" планирует предложить потенциальным участникам более широкий список направлений и услуг. К примеру, с 2021 года получить льготный ипотечный кредит смогут и киргизстанцы, уже имеющие в собственности недвижимое имущество. Такую возможность им предоставляет жилищно-сберегательная кредитная компания (ЖСКК) "Ак-Босого", являющаяся дочерней структурой Государственной ипотечной компании.

В ГИК напрямую обращаются только те граждане КР, у которых нет своей крыши над головой. "В "Ак-Босого" такое ограничение отсутствует. Но при этом есть условия. В частности - необходимость накопления первоначального взноса. "Человек приходит в ЖСКК, заключает контракт и ежемесячно откладывает средства на свой депозитный счет под три процента годовых. Когда на счете скопится половина определенной суммы, ему выдадут ипотечный кредит на срок до 20 лет. Ставка от шести до девяти процентов", - пояснила Элмира Абжапарова.

Фото: Евгения Евреинова
В столице Киргизии разработали новые правила застройки

В данный момент, по ее словам, в "Ак-Босого" идет формирование депозитной базы. Скоро начнется кредитование. Элмира Абжапарова заверила, что деятельность ЖСКК находится под надзором Национального банка Киргизии. "Пока услуги компании доступны жителям Бишкека", - добавила она.

Как отметили в ГИК, в число преимуществ новой госпрограммы также вошли увеличение ее финансирования до 10 миллиардов сомов и возможность привлекать средства сторонних доноров. Кроме того, планируется предоставлять заемщикам особые условия и тарифы для получения разрешительных документов на строительство, регистрацию и ввод в эксплуатацию жилья.

Что касается дальнейшего снижения процентной ставки по госипотеке, то об этом в проекте программы ничего не говорится. Судя по всему, соответствующее решение будут принимать в Государственной ипотечной компании, как это происходило ранее.

 

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам
МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад
Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами