В правительстве Киргизии предложили ввести временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из республики автомобильных катализаторов. В кабмине надеются, что это поможет прекратить как добровольное удаление устройств, так и их воровство с целью продажи местным перекупщикам, которые затем отправляют детали за рубеж для дальнейшей реализации.

Катализатор находится в выхлопной трубе автомобиля. Он действует как фильтр, снижающий уровень вредных выбросов в атмосферу. Дорогим устройство делает наличие в нем драгоценных металлов - платины, палладия, иридия и других. Как пояснили корреспонденту "РГ" в министерстве экономики КР, стоимость катализатора порой достигает 10-15 процентов от всей цены машины.

- Палладий сильно подорожал из-за дефицита, и, предположительно, такая тенденция сохранится на ближайшие годы. Это связано с ростом спроса на металл из-за ужесточения экологических требований к автомобилям. Увеличение спроса и повышение стоимости палладия в мире ведут к росту добровольного удаления и воровства с автотранспортных средств катализаторов, в которых содержатся драгметаллы, - рассказали в ведомстве.

На днях сотрудники правоохранительных органов раскрыли подобную кражу в Бишкеке. Два работника одной из автомоек столицы уехали на машине марки "Лексус, оставленной женщиной для приведения в порядок, и вернулись через несколько минут. Как оказалось, за это время злоумышленники успели вырезать из выхлопной системы автомобиля катализатор стоимостью более двух тысяч долларов и заменить его на дешевую деталь.

По данным УВД Первомайского района Бишкека, пропажу обнаружили через неделю на станции техобслуживания, куда "железного коня" пострадавшей загнали для проведения осмотра. Хозяйка машины обратилась в милицию, парней задержали. Сначала их водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека, но затем Первомайский райсуд изменил им меру пресечения на домашний арест. В милиции подозревают задержанных в совершении как минимум пяти подобных преступлений на автомойке, где они работали. Возбуждено уголовное дело по статье 200 ("Кража") Уголовного кодекса КР.

Тем временем депутаты парламента КР выступили с инициативой ввести крупные штрафы - до 55 тысяч сомов - за незаконную скупку катализаторов.