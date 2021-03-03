В Киргизию прибыла новая группа российских учителей

Двадцать девять российских педагогов из 14 регионов России приехали в республику для обучения местных детей общеобразовательным дисциплинам на русском языке. Они будут работать в 23 школах южной столицы.

Преподает и тренирует

Раннее утро в Ошской детской академии образования имени профессора Пирмата Купуева выдалось необычно оживленным. Здесь ждут гостей из России. Особенно любопытными были первоклашки. Ведь именно у них будет преподавать учительница из далекой России.

"Приехали! К нам идут! Ой, какая красивая!" - восклицает малышня и рассаживается за парты. В классе воцаряется тишина. В учебный кабинет входит директор школы Асель Купуева в сопровождении незнакомки.

- Ребята, это Ольга Викторовна Птушкина, она будет вашим классным руководителем, - представляет педагога директор. - Очень прошу быть послушными и внимательными на уроке. Не подведите меня. Ольга Викторовна приехала, чтобы учить вас, отнеситесь к этому с пониманием и должным уважением.

Ольга Птушкина - одна из участниц проекта минпросвещения России "Российский учитель за рубежом". Она приехала в Ош из Орла еще в 2019 году. Вела уроки и была завучем в одной из местных школ. Во время пандемии она так же, как и другие российские педагоги, работавшие в Киргизии, вынуждена была вернуться домой. После снятия ограничений учителя направили в другое учебное заведение Оша.

- Не могу передать, как мы ждали возвращения и как ждали этого наши коллеги, родители и особенно ученики, - призналась Ольга Птушкина. - Не было ни дня, чтобы мы не общались в социальных сетях. Кроме того, мы продолжали не только вести уроки дистанционно, проводить родительские собрания, организовывать тренинги и мастер-классы с учителями из Киргизии по различным новым методикам, но и проводить видеоэкскурсии. Карантин позволил и мне поднять свой профессиональный уровень. Я прошла курсы повышения квалификации и получила возможность преподавать русский язык в старших классах. Но пока все же работаю с начальными. Это очень важный период в жизни ребенка. Именно в младших классах закладываются фундаментальные образовательные навыки, формируется структура, которая будет развиваться, пополняться и совершенствоваться на протяжении всей жизни.

Ошская детская академия образования имени профессора Пирмата Купуева стала участницей проекта в 2020 году. Как призналась ее руководитель Асель Пирматовна, то, что российские педагоги будут учить детей, - большая удача.

- Мы узнали о проекте через социальные сети и рады, что наше министерство образования нас в него включило, - рассказала директор. - С Ольгой Викторовной мы познакомились еще в мае 2020 года. Она не только преподает дисциплины детям, но и помогает нашим педагогам освоить современные методики преподавания, что также важно для организации учебного процесса.

Влюбилась в страну

Ольга Николаевна Де приехала в Киргизию из Хабаровска и, как призналась сама педагог, очарована высокими горами, среди которых располагается южная столица страны, а также необычайно теплым гостеприимством местных жителей. Сегодня она ведет уроки в ошской общеобразовательной школе-гимназии N 20.

- У меня большой учительский стаж, почти 33 года, - призналась педагог. - За это время, конечно, накопился опыт работы, которым я с удовольствием поделюсь с киргизскими коллегами. Сейчас веду уроки русского языка и литературы в пятых классах. Начинали мы работать дистанционно, и ученики часто спрашивали, когда же я к ним приеду. Первый наш очный контакт был очень сердечным. Ребята приветливые, отзывчивые и внимательные. Охотно отвечают у доски и добросовестно готовят уроки. Мои киргизские коллеги также встретили меня с большим воодушевлением. У нас здесь чудесный коллектив. Сейчас идет адаптационный период, но в будущем мне бы очень хотелось познакомиться с Ошем поближе и больше узнать о прекрасной Киргизии.

Российские учителя стали в Оше очень популярными. Их узнают на улице и спешат поблагодарить за работу. Местные власти, в свою очередь, позаботились о том, чтобы гости из России ни в чем не нуждались. Учителей обеспечили комфортным жильем и всем необходимым, а главное - окружили заботой.

Благородная цель

За последние годы гуманитарно-просветительский проект, организованный министерством просвещения России, стал самой масштабной педагогической программой, успешно работающей за рубежом. География его постоянно расширяется. Сегодня он охватывает пять стран: Киргизию, Таджикистан, Сербию, Монголию и Вьетнам.

- Гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется в Киргизии с 2019 года, - рассказал "РГ" представитель министерства просвещения Российской Федерации, курирующий работу проекта в Киргизии, Иван Тараканов. - Ежегодно педагоги обучают более двух тысяч местных школьников. Благодаря российским специалистам ребята совершенствуют свои навыки чтения, проявляют интерес к литературным произведениям, участвуют в олимпиадах, повышают уровень владения русским языком, таким образом возрастает возможность их поступления в российские учебные заведения. Наша просветительская миссия оказалась очень успешной и была высоко оценена как педагогами, так и родителями, а главное - самими детьми. По этой причине, а также в связи с запросом министерства образования и науки Киргизии принято решение в текущем учебном году увеличить число преподавателей до 29 человек. С октября 2020 года им пришлось работать дистанционно. Конечно, были определенные сложности, особенно из-за разницы во времени. Чтобы провести урок, некоторым педагогам пришлось вставать в три-четыре часа утра. Как только ситуация нормализовалась и открылись границы, мы организовали приезд российских педагогов в Киргизию уже для очной работы.

Прямая речь

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

- Мы регулярно получаем положительные отзывы от наших коллег на высшем уровне, директоров местных школ, родителей учащихся. Аудитория проекта увеличивается, его востребованность возрастает, поэтому мы будем и дальше работать над его расширением.

Кстати



Помогает Российская Федерация киргизским школам и учебниками. Так, 29 октября 2020 года руководитель представительства Россотрудничества в КР Виктор Нефедов передал учебную и методическую литературу образовательным учреждениям Иссык-Кульской области. А библиотечный фонд средней общеобразовательной школы-гимназии N1 имени Л. Н. Толстого города Балыкчи пополнился учебниками русского языка, истории России, методическими пособиями и справочниками по грамматике. Детскому саду "Достук" села Бает передали детскую литературу, пособия по развитию речи детей, наглядные пособия. В декабре 2020 года Российский центр науки и культуры в Оше передал пяти городским и двум сельским школам учебники и методические пособия по русскому языку и литературе.



Большую партию учебников по физике и химии для средних школ отправили на юг Киргизии из Свердловской области России. Свыше 10 тысяч книг распределяют по школам Ошской области. Организовали передачу учебников правительство Свердловской области, организация объединенной молодежи Киргизской Республики, члены экспертного клуба "Урал - Евразия" и информационно-аналитический центр "Точка зрения". Доставить же партию литературы в КР помогли российские военные летчики авиабазы Кант.