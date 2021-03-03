3 марта станет известен последний участник 1/4 финала Кубка России по футболу. Им станет победитель пары "Уфа" - "Урал".

Матч в Уфе должен был состояться 22 февраля, однако его решено было перенести на 3 марта из-за холодной погоды.

Поскольку и "Уфа", и "Урал", выступают в Премьер-лиге, вне зависимости от результата этой встречи можно сказать, что в четвертьфинале сыграют семь представителей высшего дивизиона (ЦСКА, "Динамо", "Арсенал", "Локомотив", "Сочи", "Ахмат", "Уфа", "Урал"), а также самарские "Крылья Советов" из ФНЛ. Жеребьевка 1/4 финала состоится через несколько часов после матча "Уфы" с "Уралом".

Напомним: рекордсменом по числу побед в Кубке остается "Локомотив" (восемь трофеев). На втором месте по этому показателю идет ЦСКА (семь).