В МВД намерены продлить сроки хранения отпечатков пальцев россиян до ста лет

МВД России продолжит работу над законопроектом, предусматривающим увеличение срока хранения дактилоскопических данных - отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100-летнего возраста. Ныне этот показатель закреплен на отметке в 80 лет.

В ночь на среду на информационной ленте появилось сообщение со ссылкой на источник о том, что полицейские отказались от дальнейшей разработки этого законопроекта. О причинах такого решения не сообщалось. Отмечалось, что документ успел пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Однако в среду утром пришла иная весть. "МВД России продолжает работу над указанным законопроектом", - сообщили в министерстве.

О разработке законопроекта о внесении изменений в статью 13 закона о государственной дактилоскопической регистрации в РФ МВД сообщило в прошлом месяце. Документ увеличивает срок хранения дактилоскопической информации до 100 лет. Причина - рост числа долгожителей в России. По данным Росстата, в период с 2015 года по 2020-й число россиян, перешагнувших 80-летний рубеж, увеличилось с 4,4 млн до 5,6 млн человек.

Отмечается, что по достижении 80-летнего возраста повышается вероятность возникновения у людей заболеваний, которые могут приводить к потере памяти. Такой человек может пропасть, быть обнаружен, но возникнут проблемы с установлением его личности. Именно тут на помощь должна прийти база данных отпечатков пальцев.

По мнению правоведов МВД, срок хранения отпечатков пальцев граждан, подлежащих дактилоскопической регистрации, нужно увеличить "до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет".

Сегодня отпечатки пальцев сдают военные, спасатели, правоохранители и граждане, нарушившие закон. Остальные могут их сдать добровольно.

Прошлой осенью МВД предложило сделать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он, по мнению полиции, позволит устанавливать личности людей по отпечаткам пальцев и изображению лица. Работа над базой запланирована на этот год и два следующих.

Кроме того, осенью прошлого года сообщалось, что МВД намерено обязать всех иностранцев, прибывающих в нашу страну более чем на 30 суток, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование, а также заводить ID-карту, где будут храниться все данные о госте.

Нововведения предполагают упростить выдачу трудовых патентов и перевести их в электронную форму. Все мигранты будут внесены в единый электронный реестр, по которому работодатели смогут свободно на них выходить. Чтобы попасть в этот реестр, приезжему нужно будет в течение 30 дней после прибытия в Россию предоставить отпечатки пальцев и создать электронную ID-карту.

По словам начальника Главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, нововведение даст иностранцам возможность "уйти от ситуации, когда он въезжает, но в силу пандемии и других обстоятельств не может выехать". Кроме того, новации позволят работодателям не оформлять квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Они смогут отыскать необходимых работников по электронному реестру мигрантов.

В МВД надеются, что единая база мигрантов позволит контролировать их поток, регулировать трудовые отношения и выявлять нелегалов.