В МВД намерены продлить сроки хранения отпечатков пальцев россиян до ста лет

Новости

В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 20:40
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 20:39
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 20:20
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен 20:09
Путин отметил яркий талант победившей на ЧМ сноубордистки Надыршиной 20:02
Илья Азар арестован на 15 суток за повторное нарушение порядка проведения акции 19:41
Первые лекарства фонда "Круг добра" поступят в регионы в апреле 19:32
Надзор за контролерами в сфере энергетики передан Ростехнадзору 19:29
Косторная отреагировала на разговоры о возвращении к Тутберидзе 19:26
В Чехии миллиардер привился от коронавируса, выдав себя за медработника 19:22
В совет директоров "Роснефти" выдвинута бывшая глава МИД Австрии 19:01
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам 18:40
Нефтекомпания возместила в бюджет около 3 млн рублей налогов 18:38
Арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлен на три месяца 18:37
В Москве создан спецотряд для предотвращения пожаров в летний период 18:27
Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала Советскому солдату 18:25
Коммунальные службы столицы подготовились к весеннему половодью 18:23
Регионы получат 1,6 млрд руб. от Фонда президентских грантов на поддержку НКО 18:21
Беларусь построит более 10 социальных объектов в России 18:14
Убийце настоятеля монастыря пересмотрели приговор 18:06
Данила Козловский и Валерий Гергиев стали гидами Евро-2020 17:40
Жириновский предложил ввести ответственность школьных поваров за качество еды 17:40
Большунов отказался общаться с журналистами после упущенной медали 17:38
В Москве водителей предупредили о смене погоды 17:30
Онлайн-телевидение Музея Победы расскажет об освобождении Ржева 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 19:16
Рубрика: Происшествия

Век живи, век храни

В МВД намерены продлить сроки хранения отпечатков пальцев россиян до ста лет
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
МВД России продолжит работу над законопроектом, предусматривающим увеличение срока хранения дактилоскопических данных - отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100-летнего возраста. Ныне этот показатель закреплен на отметке в 80 лет.
Отпечатки пальцев помогают разыскивать преступников и идентифицировать потерявших память стариков. Фото: Сергей Савостьянов Отпечатки пальцев помогают разыскивать преступников и идентифицировать потерявших память стариков. Фото: Сергей Савостьянов
Отпечатки пальцев помогают разыскивать преступников и идентифицировать потерявших память стариков. Фото: Сергей Савостьянов

В ночь на среду на информационной ленте появилось сообщение со ссылкой на источник о том, что полицейские отказались от дальнейшей разработки этого законопроекта. О причинах такого решения не сообщалось. Отмечалось, что документ успел пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Фото: iStock
Нотариусы смогут устанавливать личность клиентов по отпечаткам пальцев

Однако в среду утром пришла иная весть. "МВД России продолжает работу над указанным законопроектом", - сообщили в министерстве.

О разработке законопроекта о внесении изменений в статью 13 закона о государственной дактилоскопической регистрации в РФ МВД сообщило в прошлом месяце. Документ увеличивает срок хранения дактилоскопической информации до 100 лет. Причина - рост числа долгожителей в России. По данным Росстата, в период с 2015 года по 2020-й число россиян, перешагнувших 80-летний рубеж, увеличилось с 4,4 млн до 5,6 млн человек.

Отмечается, что по достижении 80-летнего возраста повышается вероятность возникновения у людей заболеваний, которые могут приводить к потере памяти. Такой человек может пропасть, быть обнаружен, но возникнут проблемы с установлением его личности. Именно тут на помощь должна прийти база данных отпечатков пальцев.

По мнению правоведов МВД, срок хранения отпечатков пальцев граждан, подлежащих дактилоскопической регистрации, нужно увеличить "до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет".

Сегодня отпечатки пальцев сдают военные, спасатели, правоохранители и граждане, нарушившие закон. Остальные могут их сдать добровольно.

Прошлой осенью МВД предложило сделать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он, по мнению полиции, позволит устанавливать личности людей по отпечаткам пальцев и изображению лица. Работа над базой запланирована на этот год и два следующих.

Кроме того, осенью прошлого года сообщалось, что МВД намерено обязать всех иностранцев, прибывающих в нашу страну более чем на 30 суток, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование, а также заводить ID-карту, где будут храниться все данные о госте.

Фото: iStock
В Астрахани по отпечатку пальца раскрыто убийство 24-летней давности

Нововведения предполагают упростить выдачу трудовых патентов и перевести их в электронную форму. Все мигранты будут внесены в единый электронный реестр, по которому работодатели смогут свободно на них выходить. Чтобы попасть в этот реестр, приезжему нужно будет в течение 30 дней после прибытия в Россию предоставить отпечатки пальцев и создать электронную ID-карту.

По словам начальника Главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, нововведение даст иностранцам возможность "уйти от ситуации, когда он въезжает, но в силу пандемии и других обстоятельств не может выехать". Кроме того, новации позволят работодателям не оформлять квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Они смогут отыскать необходимых работников по электронному реестру мигрантов.

В МВД надеются, что единая база мигрантов позволит контролировать их поток, регулировать трудовые отношения и выявлять нелегалов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Названа дата проведения Петербургского экономического форума
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
Захарова: США своими заявлениями о санкциях "вещают в пустоту"
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона