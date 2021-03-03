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03.03.2021 19:48
Рубрика: Экономика

Хлеб в пакете со зрелищами

В России разработают единый стандарт для системы "все включено"
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Отдыхать, развлекаться и питаться в российских отелях по системе "все включено" туристы будут на основе единого стандарта, который разработает Ростуризм. Такое поручение ведомству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Туристы должны точно знать, какую именно услугу они получат, считают в Ростуризме.
В этом году россияне предпочитают заранее бронировать гостиницы и туры по стране на лето. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ В этом году россияне предпочитают заранее бронировать гостиницы и туры по стране на лето. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В этом году россияне предпочитают заранее бронировать гостиницы и туры по стране на лето. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: РИА Новости
Почему летние туры по России надо покупать уже сейчас

Пока для отелей в России действуют только требования классификации по классической градации - "три", "четыре", "пять" звезд, а вот требований к системе "все включено" нет, пояснили в ведомстве. В каком-то отеле предлагают пять приемов пищи в день, а в другом - круглосуточное питание.

"Ростуризм планирует внести изменения в действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории "все включено" и "ультра все включено", - отметили в ведомстве.

Спрос на отдых в России растет. В этом году объем ранних бронирований летних туров по России оказался на 30% больше показателей 2019 года, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В первую очередь россияне бронируют лучшие отели, в том числе предоставляющие услуги по системе "все включено".

Стимулируют ранние продажи цены, которые пока на 20-30% ниже тех, что будут летом. Кроме того, россияне стремятся обязательно выбраться на отдых летом и стремятся сразу забронировать выбранные направления, чтобы не выбирать из оставшихся вариантов непосредственно перед поездкой. По цене предложения есть самые разные.

Популярнее всего у россиян, конечно, курорты Черноморского побережья. Также в число самых востребованных внутренних направлений вошли Карелия и Бурятия, отметила Ломидзе.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Вместе с ростом спроса растут и цены. Стоимость отдыха в России летом этого года по сравнению с прошлым годом выросла на 10-15%. Больше всего подорожали отели премиум-класса. В среднем ценовом сегменте и в бюджетном сегменте цены выросли в пределах 10%. Однако повышение стоимости отдыха пока никак не повлияло на спрос.

Существенного всплеска стоимости летнего отдыха на будет, считают в АТОР. На курортах России прекрасно понимают, если сильно взвинтить цены, туристы не поедут.

Успешным оказался и зимний сезон для российских горнолыжных курортов. Прирост количества гостей был даже больше, чем прогнозировали эксперты, и составил 10-15% по сравнению с прошлым годом. Лидировал горный кластер Краснодарского края. Сюда в декабре-феврале приехало на 18% больше туристов, чем за аналогичный период 2019-2020 года, когда еще не было ограничений из-за пандемии. Также большим спросом пользовались горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Шерегеш в Кемеровской области и Хибины в Мурманской области. По оценке туроператоров, были туристы, которые приезжали на курорты и после новогодних праздников.

Этот успех представители туриндустрии надеются закрепить и в сезоне 2021 года.

А вот экскурсионные туры по России не показали такой динамики, как горнолыжные курорты. Причина в серьезных ограничениях, которые действовали во время новогодних праздников на объектах показа, в музеях, ресторанах. Билеты в подавляющее число музеев нужно было покупать заранее в электронном виде, были ограничения по числу посетителей. Серьезные ограничения в новогодние праздники были введены в Санкт-Петербурге. Это снизило спрос на 30-35%, отметила Ломидзе.

Стоимость летнего отдыха в России выросла на 10-15%, пока это никак не влияет на спрос

На зарубежных курортах зимой спросом пользовались все открытые для туристов страны. А вот бронировать туры на лето россияне пока не спешат. Несмотря на то что цены по акциям раннего бронирования ниже на 40%, туристы ждут открытия еще каких-то других направлений и смотрят до последнего, не закроется ли какое-то из уже открытых направлений, пояснила Ломидзе. Продажи зарубежных туров по акциям раннего бронирования сильно отстают от внутрироссийских направлений. Цены на отдых за границей по сравнению с прошлым годом не изменились.

Средняя стоимость тура на лето в Турцию или ОАЭ сейчас составляет от 40 тысяч рублей на человека на неделю с размещением в отеле "три звезды". Туры на остров Занзибар или Мальдивы стоят сейчас от 80-90 тысяч рублей на человека. "Это нижний предел", - пояснила эксперт.

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