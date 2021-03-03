В России разработают единый стандарт "все включено"

Ростуризм разработает единые стандарты системы "все включено". Такое поручение ведомству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Вопрос проработки стандартов услуг по системе "все включено" назрел, так как формат в целом востребован среди россиян", - пояснили "РГ" в пресс-службе вице-премьера.

Ранее о поручении сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол. По информации издания, Ростуризм уже ведет работу над стандартами.

Сейчас российские отели по-разному понимают формат "все включено", что затрудняет выбор для туристов. В одном случае могут быть предусмотрены пять приемов пищи в день, а в другом - питание предоставляется 24 часа в сутки. Также есть различия в предоставлении алкогольных напитков.

Также Ростуризм должен проработать вопрос о введении моратория на банкротства туроператоров и турагентов, чтобы защитить интересы туристов.

Эта инициатива пока прорабатывается, решения нет, уточнили в пресс-службе Чернышенко.