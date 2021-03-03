В Швеции полиция обезвредила злоумышленника, ранившего восемь человек

Преступник, вооруженный неизвестным предметом, ранил восемь жителей города Ветланда, расположенного в провинции Йёнчёпинг на юге Швеции. Об этом сообщила местная полиция.

Прибывшие на место происшествия правоохранители применили против злоумышленника (ориентировочно 20-летнего возраста) огнестрельное оружие.

"Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление", - заявили в полиции.

Получивший ранения преступник был госпитализирован. Пока ничего о его состоянии не известно. Чем он был вооружен - также не сообщается.

По предварительной версии правоохранителей, он действовал один, и сообщников у него не было.