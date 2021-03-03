Варшава выделит 15 млн масок наиболее пострадавшим от коронавируса регионам

Власти Польши передадут 15 миллионов масок наиболее пострадавшим от коронавируса регионам. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

По его словам, в Польше растет количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. "Опубликованные сегодня результаты показывают, что мы находимся в очень сложной ситуации. Третья волна COVID-19 набирает обороты. Сегодня у нас более 15 тысяч новых случаев", - отметил министр.

В связи с этим было принято решение предоставить маски жителям самых пострадавших регионов. "В Поморский регион будет передано 10 миллионов масок, а в Варминско-Мазурский регион - 5 миллионов масок", - заявил Недзельский. Маски будут выделены из запасов Агентства стратегических резервов.

Кроме того, в ряде регионов будут открыты временные больницы, передает Wiadomosci.