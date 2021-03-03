"ВКонтакте" запустил долгожданную функцию

В платежной системе VK Pay появилась возможность создать виртуальную карту Visa. На первом этапе сделать это смогут те, кто оставил заявку на "ранний доступ", позднее - все зарегистрированные пользователи.

Виртуальная карта, как подчеркивают представители "ВКонтакте", безопаснее обычной - ее нельзя потерять или украсть, невозможно подсмотреть реквизиты. Операции с картой настраиваются (как во многих других банках и платежных системах) - можно указать максимальную сумму платежа, отменить платежи за границей и так далее.

Виртуальная Visa выпускается бесплатно, при покупках начисляется кешбек в размере двух процентов. Его можно потратить на оплату следующих покупок. Карту можно подключить к Apple Pay и Google Pay.

Напомним, виртуальные карты выпускают многие банки и платежные системы, включая "Яндекс.Деньги".