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"ВКонтакте" запустил долгожданную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
03.03.2021,  
12:10
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В платежной системе VK Pay появилась возможность создать виртуальную карту Visa. На первом этапе сделать это смогут те, кто оставил заявку на "ранний доступ", позднее - все зарегистрированные пользователи.

Виртуальная карта, как подчеркивают представители "ВКонтакте", безопаснее обычной - ее нельзя потерять или украсть, невозможно подсмотреть реквизиты. Операции с картой настраиваются (как во многих других банках и платежных системах) - можно указать максимальную сумму платежа, отменить платежи за границей и так далее.

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Виртуальная Visa выпускается бесплатно, при покупках начисляется кешбек в размере двух процентов. Его можно потратить на оплату следующих покупок. Карту можно подключить к Apple Pay и Google Pay.

Напомним, виртуальные карты выпускают многие банки и платежные системы, включая "Яндекс.Деньги".

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