Война и пандемия повысили интерес к русскому языку в Армении

2020-й год был для Армении годом тяжелейших потрясений, ведь не только пандемия, но и война пришли в страну, рассказывает преподаватель кафедры русского языка и коммуникации в Российско-Армянском университете города Еревана Седа Тунян в своем эссе на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс".

Выражаясь языком писателя Нассима Талеба, русист называет войну и пандемию "черными лебедями", то есть непрогнозируемыми событиями с разрушительными последствиями. Но они как будто и встряхнули общество, повысив в нем интерес к России и русскому языку.

Седа пишет в своем эссе: если раньше большая часть студентов полагала, что знать английский язык в качестве иностранного достаточно, то после войны ситуация изменилась. В связи с этим, по ее словам, и роль России, и статус русского языка в Армении приобрели совершенно иное значение и звучание.

К слову, русист преподает РКИ в армянском секторе, где студенты плохо говорят по-русски. Находить информацию на "великом и могучем", читать новости, изучать сайты, - этим они пренебрегали из-за плохого владения языком. Но армяноязычный контент в интернете сильно ограничен. Отсюда и рост интереса к русскому: хочешь найти нужную информацию, хочешь выполнить проект, хочешь сходить в виртуальный музей - русский язык в помощь.

Пандемия, считает преподаватель, восстановила тот статус педагога, о котором она была наслышана лишь по рассказам родителей. Педагогическое сообщество адаптировалось к новым условиям и с достоинством приняло вызов современности. Ведь в результате перехода на онлайн-обучение, многие его освоили и успешно применяют на практике.

Кстати, следуя образовательной политике университета, каждый педагог уже несколько лет назад создал свой авторский электронный курс, предназначенный для дистанционного обучения. Повышение квалификации, разработка программы, сдача экзамена - все это в какой-то мере позволило Тунян увереннее и быстрее адаптироваться к новым условиям пандемии.

"Однако, признаюсь, я боялась потерять контакт со студентами. Особенно, это касалось первокурсников, с которыми он еще не был установлен. Это как смотреть фильм, постановку которого уже видел в театре. Так же как и в театре, в аудитории присутствует чувство общности, а дистанционное обучение наравне с художественным фильмом лишены этой коллективной эмоциональной волны", - описывает она свои ощущения от дистанционной работы.

Учитывая то, что студенты находились в самоизоляции и многие проводили свободное время в соцсетях, русист решила использовать их пристрастия на уроке.

"Урок должен быть идеальным мостом для интеграции учащихся в окружающий современный мир. Если мои студенты активны в социальных сетях, почему бы не провести опрос среди их виртуальных друзей - и лексику отрабатываем, и темой лучше овладеваем, и интерес, и инициативу проявляем, и аналитические навыки углубляем", - рассказывает педагог. Однако, признается русист, дистанционное обучение отнимает огромное количество энергии. Чувство ответственности и страха переплетаются с первых секунд урока: что, если отключат электропитание, или связь с сетью пропадет? Встали перед преподавателями и вопросы этического характера. Например, имеют ли они право требовать включить камеру во время урока?

Продолжается прием работ на Международный Пушкинский конкурс. Положение о конкурсе здесь.