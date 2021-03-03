ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла после шести недель снижения

Число заболевших коронавирусом за минувшую неделю в мире выросло на семь процентов по сравнению с предшествующей неделей. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, выпускаемом в Женеве, где находится штаб-квартира организации.

Составители отчета напомнили также, что общее число заболевших в мире снижалось на протяжении предыдущих шести недель.

Особенно заметным рост заболеваемости за минувшую неделю был в Восточном Средиземноморье (14 процентов), Европе (9 процентов), Юго-Восточной Азии (9 процентов), Северной и Южной Америке (6 процентов). Кроме того, в Юго-Восточной Азии на 47 процентов выросла смертность от последствий заражения коронавирусом.

При этом во многих других регионах смертность сократилась - в Западно-Тихоокеанском регионе на 35 процентов, в Африке на 19 процентов, в Европе на 15 процентов, в Северной и Южной Америке на один процент.