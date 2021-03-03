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03.03.2021 03:00
Рубрика: Общество

Врачи развеяли популярные мифы о мужском и женском здоровье

Текст: Михаил Загайнов
Врачи сервиса "Сберздоровье" развеяли популярные мифы о мужском и женском здоровье.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Миф 1. Целлюлит бывает только у женщин.

То, что мы привыкли называть целлюлитом, на самом деле называется гиноидная липодистрофия. Это невоспалительные структурные изменения подкожно-жировой клетчатки, в то время как целлюлит - это уже ее воспаление.

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За появление гиноидной липодистрофии отвечают именно женские половые гормоны. У мужчин она появляется нечасто - как правило, у людей с избыточным весом.

Миф 2. Мужской мозг больше женского, поэтому мужчины умнее женщин.

Мозг мужчины примерно на 10% процентов больше женского, но размер мозга не всегда определяет его функциональность. Интеллект в большей степени зависит от количества нейронных связей и от умения ими пользоваться.

Миф 3. Рак груди бывает только у женщин.

Это миф. Рак груди встречается и у мужчин - правда, в 100 раз реже, чем у женщин. Но есть данные о тенденции к росту заболеваемости в разных странах.

"Факторы риска в большинстве случаев пересекаются с женскими - дисгормональные нарушения, наследственность. Методы лечения те же: хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия, гормонотерапия", - отмечают врачи.

Миф 4. Мужчинам похудеть проще.

Действительно, метаболизм мужчины несколько отличается от метаболизма женщины. В мужском теле больше мышечной массы, которая в принципе расходует больше энергии, чем жировая. Чем больше мышц, тем быстрее сжигаются калории. Поэтому в процессе похудения женщинам в большинстве своем приходится приложить несколько больше усилий - чаще тренироваться и тщательнее следить за рационом.

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Следующая особенность - гормональная. Главный мужской гормон - тестостерон - способствует лучшему "жиросжиганию", в то время как женский половой гормон эстроген способствует активации ферментов, которые синтезируют жир.

Кроме физиологических факторов есть психологические - женщины больше склонны к срывам и эмоциональному перееданию. Но это совершенно не означает, что женщинам стоит опускать руки и терять мотивацию.

Как показывают исследования, мужчины опережают женщин в прогрессе потери веса только на начальных этапах, а в долгосрочной перспективе женщины догоняют мужчин по количеству потерянных килограмм.

Миф 5. Женский иммунитет крепче мужского.

Женщины легче переносят боль, болезни, кровопотерю, но данных, подтверждающих что женский иммунитет крепче, нет.

Миф 6. Жизненная емкость легких у женщины значительно ниже, чем у мужчины.

Это не так. Да и параметр этот вполне тренируемый. Не курите и делайте дыхательную гимнастику - она особенна важна во время пандемии коронавируса.

Миф 7. Алкоголь наносит женскому организму больший вред, чем мужскому.

Все знакомы с поговоркой, что женский алкоголизм неизлечим. Но, увы, он мало отличается от мужского.

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Женщины обычно весят меньше мужчин, и средний объем жидкости в их теле меньше - так что и алкоголя для отравления понадобится меньше, а вот концентрация спирта в крови женщины будет больше. Кроме того, в женском организме вырабатывается меньше ферментов, нужных для расщепления алкоголя, - так что выведение алкоголя из организма займет больше времени.

Эти различия делают женщин более восприимчивыми к долгосрочным негативным последствиям алкоголя для здоровья по сравнению с мужчинами.

Миф 8. Женщины более чувствительны к прикосновениям.

Соотношение рецепторов на коже человека плюс-минус одинаковое. Тут история, скорее, про толщину кожи, про гормоны, про психологию.

Миф 9. Мужчины вдыхают животом, а женщины - грудью.

Да, мужчины чаще "дышат" животом, а женщины грудью. Но, конечно, есть и исключения.

Общество Здоровье

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