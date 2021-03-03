За прошлый год в Швеции в два с лишним раза выросла коррупция

В прошлом году в Швеции выявлены случаи дачи взяток на более чем 16 миллионов шведских крон (около 2 миллионов долларов). Это на 246 процентов больше, чем в предыдущий год. Об этом сообщается в отчете шведского Института противодействия коррупции.

И это только видимая часть айсберга. "Коррупция происходит скрытым образом, и темная цифра для фактического взяточничества не может быть определена", - с беспокойством отмечает директор института Хаят Ибрагим.

Помните старый анекдот про девушку, предъявляющую автоинспектору права на управление самолетом со словами "какие были, такие и купила". Вот эту историю можно рассказывать уже и про Швецию. Дача взяток при сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения стала настоящей проблемой в королевстве. "В секторе транспорта и транспортных средств сохраняется тенденция предыдущих лет, когда люди пытались подкупить руководителей экзаменационных комиссий по выдаче водительских прав или экзаменаторов по вождению", - рассказывает Хаят Ибрагим.

Шведы в соцсетях возмущаются: люди за деньги покупают себе права, а затем выезжают на дороги. Что создает опасность для других участников движения. Или вот помните народную мудрость, что медсестрам в больницах надо дать денежку, чтобы они лучше ухаживали за больным? Угадайте страну! Да, это опять про Швецию. Так, самой крупной взяткой в прошлом году стал денежный перевод в размере более 5 миллионов шведских крон (около 400 тысяч долларов США), которые получил персональный ассистент по уходу за больным от родителя пациента.

"Все это рискует подорвать доверие общества к государству", - предполагает Хаят Ибрагим. И действительно, многие задаются вопросом, зачем законопослушные шведы платят налоги, если чиновники берут деньги.

Но взятки в Швеции принимают не только деньгами, но и подарочными картами, оплаченными путешествиями, подарками в виде вещей и даже объектами недвижимости.

Учитывая масштабы проблемы, в Швеции в этом году был принят национальный план по борьбе с коррупцией. Но, судя по всему, он окажется лишь имитацией деятельности. Так, его критикует бывший глава института по противодействию коррупции профессор гражданского права Клаас Сандгрен. По его мнению, данный документ не содержит никакого плана и перечня конкретных действий.

Некоторые эксперты считают, что рост взяточничества в королевстве связан с тем, что внимание общества отвлечено на вопросы борьбы с пандемией, споры о мерах по противодействию распространению коронавируса. А под шутки в мутной воде коррупционеры ловят свою рыбу в виде взяток и подношений.

Пока Швеция в ежегодном "Индексе восприятия коррупции" входит в десятку наиболее благополучных стран. Первая десятка стран по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Дания и Новая Зеландия по-прежнему делят в рейтинге первое место, набрав по 88 баллов. За ними с небольшим отрывом следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. Замыкают первую десятку Норвегия, Нидерланды, Германия и Люксембург. Свое высокое положение в строчках рейтинга Швеция, по всей видимости, обеспечила себе благодаря многолетнему позитивному имиджу в этой сфере. Но, судя по всему, имидж уже не соответствует реальности.