За разглашение адресов силовиков введут штрафы

Правительство России поддержало проект поправок в КоАП, вводящий наказание за незаконное распространение сведений о силовиках.

Под защитой будут все их личные данные: адреса, семейные фотографии и прочая информация, которая позволит незваным гостям напрашиваться в гости к товарищу майору. Или к товарищу сержанту.

Автором инициативы выступил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Современные технологии позволяют превратить в ад жизнь любого человека, по каким-то причинам попавшего в зону внимания агрессивной сетевой общественности. В последнее время мишенью для информационных расправ нередко становятся сотрудники силовых ведомств. Их личные данные вычисляются, распространяются в Сети и мессенджерах, чтобы желающие могли вылить свой гнев на человека в погонах и на его родных.

Поэтому на законодательном уровне разрабатываются меры, защищающие частную жизнь силовиков. Например, в конце прошлого года был принят закон, разрешающий засекречивать их персональные данные даже при отсутствии прямой угрозы.

Соответствующие поправки были приняты в Закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". До сих пор действовало правило, что персональные данные того или иного силовика, в том числе данные об имуществе, можно было засекречивать только в случае наличия прямой угрозы. Но сегодня сама возможность раскрытия информации о личной жизни силовика - уже достаточная угроза. Так как потенциально создается опасность, что к человеку начнут стучаться незваные гости: и в соцсети, и в мессенджеры, и в двери квартиры.

Также в середине февраля в Госдуму был внесен проект поправок в Уголовный кодекс. Инициатива предусматривает наказания за сбор сведений о силовиках. Впрочем, согласно предложенным поправкам, под статью попадут все, кто обманом или шантажом собирает налоговую, банковскую или коммерческую тайны. Здесь речь о тайне любых людей, не только силовиков.