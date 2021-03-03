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03.03.2021 20:31
Рубрика: Власть

Где живет майор полиции?

За разглашение адресов силовиков введут штрафы
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Правительство России поддержало проект поправок в КоАП, вводящий наказание за незаконное распространение сведений о силовиках.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Под защитой будут все их личные данные: адреса, семейные фотографии и прочая информация, которая позволит незваным гостям напрашиваться в гости к товарищу майору. Или к товарищу сержанту.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Увеличены штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Автором инициативы выступил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Современные технологии позволяют превратить в ад жизнь любого человека, по каким-то причинам попавшего в зону внимания агрессивной сетевой общественности. В последнее время мишенью для информационных расправ нередко становятся сотрудники силовых ведомств. Их личные данные вычисляются, распространяются в Сети и мессенджерах, чтобы желающие могли вылить свой гнев на человека в погонах и на его родных.

Поэтому на законодательном уровне разрабатываются меры, защищающие частную жизнь силовиков. Например, в конце прошлого года был принят закон, разрешающий засекречивать их персональные данные даже при отсутствии прямой угрозы.

Соответствующие поправки были приняты в Закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". До сих пор действовало правило, что персональные данные того или иного силовика, в том числе данные об имуществе, можно было засекречивать только в случае наличия прямой угрозы. Но сегодня сама возможность раскрытия информации о личной жизни силовика - уже достаточная угроза. Так как потенциально создается опасность, что к человеку начнут стучаться незваные гости: и в соцсети, и в мессенджеры, и в двери квартиры.

Также в середине февраля в Госдуму был внесен проект поправок в Уголовный кодекс. Инициатива предусматривает наказания за сбор сведений о силовиках. Впрочем, согласно предложенным поправкам, под статью попадут все, кто обманом или шантажом собирает налоговую, банковскую или коммерческую тайны. Здесь речь о тайне любых людей, не только силовиков.

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