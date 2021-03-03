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03.03.2021 23:00
Рубрика: Власть

Борт справедливости

В пандемию продолжался вывоз в РФ больных детей Донбасса
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Никита Тепляков из Донецка собирает документы на инвалидность. В Институте Шумакова в Москве ему провели трансплантацию почки, подросток с большим трудом ходит без костылей. "У нас так стреляют, что я не могу забрать свои анализы, чтобы получить необходимые бумаги", - очень буднично говорит он. Никита - один из 700 тяжелобольных и раненых детей, которых вывезли в Россию за время вооруженного конфликта в Донбассе. Эту работу начинала знаменитая Елизавета Глинка, продолжают ее последователи и друзья, в частности благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы".

"Тема остается по-прежнему острой, хотя уже семь лет, как идет война в Донбассе", - подчеркивает президент этой организации Ольга Демичева. По ее данным, за 2019-2020 годы получили помощь 432 ребенка. Карантин помешал этой миссии, из-за сложностей с бизнесом в пандемийный год стало меньше так называемых частных доноров, поддерживающих ее в России. Тем не менее за два года в Донбасс было отправлено 19 гуманитарных грузов, в РФ обучено на циклах повышения квалификации 15 детских врачей из ДНР, израсходовано более 54 миллионов рублей на оказание помощи детям.

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Но очередь на эвакуацию в больницы России, по данным Ольги Демичевой, 70 человек. И одна из самых сложных проблем, которые приходится решать в последний год фонду, - это доставка детей. "Есть маломобильные и лежачие, некоторые нуждаются в сопровождении реанимационной бригады, в перевозке со сложным медицинским оборудованием. До 2019 года таких детей транспортировали в Россию бортами МЧС. Это было около 10-12 вылетов в год. Однако Счетная палата РФ приняла решение, что это нецелевое расходование средств МЧС и кто-то должен оплачивать рейсы. Названа и цифра - около трех миллионов рублей за борт", - говорит Ольга. Найдено временное решение проблемы. "Не думаю, что оно соломоново. Но пока каждый ребенок прилетает обычным гражданским рейсом в сопровождении бригады МЧС, которая везет с собой в аэропорт Платов все необходимое оборудование: баллон с кислородом, реанимационное оборудование. Это все очень непросто, особенно когда в бригаде две хрупкие женщины - врач и медсестра", - считает Демичева. Логично рассмотреть возможность вернуться к перевозке детей ботом МЧС. "4-5 бортов в год нам нужны будут реально. Дети есть", - подводит благотворитель грустную черту.

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