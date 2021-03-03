Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией

США боятся Россию, что подтверждается периодическим введением все новых и новых санкций, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала озвученные президентом США Джозефом Байденом очередной санкционный список.

"Недавно на брифингах Госдепа произошло невиданное, не знаю, сделали они это сознательно или случайно. Они сказали о том, что, действительно, за их нелюбовью к проекту "Северный поток - 2" стоит геополитика, они боятся влияния нашей страны", - рассказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".

Та же логика, по ее словам, прослеживается и в отношении Вашингтона к проекту "Северный поток - 2". Напомним, что компании, участвующие в реализации этого проекта попадают под санкции США. Причем власти США не скрывали, что за этим стоят собственные экономические интересы страны, лоббирующей свой газ.

"Что касается непубличной политики, которая непосредственно формирует отношения в виде практических шагов, то пока судить сложно, потому что мы видим, как команда Байдена только рассаживается на свои места и только формирует курс на всех направлениях. В публичном пространстве они не меняли отношение к "Северному потоку", - сказала Захарова.