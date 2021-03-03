Захарова: США своими заявлениями о санкциях "вещают в пустоту"

Новости

На Ямале в селе ввели карантин по бешенству после нападения хаски на детей 14:45
Колокольцев: 28 тысяч пьяных водителей были задержаны после "сигналов граждан" 14:45
США объявили об участии в европейской военной программе PESKO 14:41
Путин поручил усилить борьбу с пропагандой наркотиков 14:38
Банкиру Михаилу Хабарову продлили домашний арест до лета 14:33
Путин рассказал про законопроект по защите полицейских 14:31
Путин предложил проработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам 14:20
Прокурор Москвы предостерег сахарные компании от картельного сговора 14:19
Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем 14:09
В Калуге осуждены члены межрегиональной банды грабителей 14:08
Сборы в российском кинопрокате впервые превысили прошлогодние 14:01
Фермеров лишат субсидий за пал сухой травы 14:00
Минфин более чем в три раза увеличит покупки иностранной валюты 13:55
Путин: Органы внутренних дел РФ в 2020 году в целом успешно решали задачи 13:55
Совфед одобрил закон о блокировке незаконной агитации в интернете 13:54
Малый и средний бизнес заработали на электронных закупках 3,9 трлн рублей 13:38
ФСБ допросит директора челябинского аэропорта по делу о мошенничестве 13:30
Инфекционист не исключил завоз "нигерийского" штамма COVID-19 в Россию 13:30
На матчах плей-офф КХЛ почтят память Юрия Розанова 13:29
Передача Никиты Михалкова "Бесогон" вернется в эфир "России-24" 13:29
Объем ранних бронирований летних туров по России вырос на треть 13:27
Число коммерческих закупок в России в 2020 году выросло на 49,2% 13:23
Давление США не повлияло на позицию Анкары по С-400 13:15
Семейный блокбастер "Последний богатырь: Корень зла" покажут в Сети 13:15
Прощание с комментатором Юрием Розановым пройдет 4 марта в Москве 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 14:03
Рубрика: Власть

Захарова: США своими заявлениями о санкциях "вещают в пустоту"

Текст: Юрий Когалов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила заявления США о новых санкциях и сигналах Москве с "вещанием в пустоту".

"Вот эти заявления госдепа мне напоминают такой сломанный звуковой извещатель​​​", - отметила Захарова. По ее словам, этот извещатель "заело": "Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять". "Они вещают в какую-то абсолютную пустоту. Я не понимаю: если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили. И дальше он идет мимо", - заявила официальный представитель МИД в эфире программы "60 минут" на телеканале телеканала "Россия 1".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Песков назвал новые санкции США и ЕС вмешательством в дела России

По мнению Захаровой, подобные сигналы не воспринимает даже американская аудитория, когда они на нее направлены, поскольку люди, делающие различные заявления, потом не несут за них ответственности.

Что касается самих санкций, то, как заверила дипломат, Москва не оставит их без ответа. "За это будьте спокойны​​​. Можете не переживать - и ответ будет, он уже прорабатывается", - отметила Захарова.

Она также обратила внимание, что США и ЕС едины только по вопросу антироссийских санкций. "В НАТО заправляют американцы, туда входит практические весь Евросоюз, ЕС уже стал "пристяжным" к НАТО, альянс направляет движение всего этого хора и оркестра", - заявила представитель МИД РФ. По ее словам, в вопросах борьбы с пандемией такого единства нет. "В серьезных вещах, коими являются борьба с COVID-19, разработка вакцин, вакцинация, решение вопросов о будущем перемещении, о логистике будущего туризма, в серьезных делах - никакого единства нет, нет никакой связки и сцепки, каждый борется за себя, отстаивает свои интересы, топя друг друга", - подчеркнула Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США Санкции и антисанкции

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 10 535 случаев COVID-19 в 84 регионах
Инфекционист не исключил завоз "нигерийского" штамма COVID-19 в Россию
Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"