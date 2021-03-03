Захарова: США своими заявлениями о санкциях "вещают в пустоту"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила заявления США о новых санкциях и сигналах Москве с "вещанием в пустоту".

"Вот эти заявления госдепа мне напоминают такой сломанный звуковой извещатель​​​", - отметила Захарова. По ее словам, этот извещатель "заело": "Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять". "Они вещают в какую-то абсолютную пустоту. Я не понимаю: если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили. И дальше он идет мимо", - заявила официальный представитель МИД в эфире программы "60 минут" на телеканале телеканала "Россия 1".

По мнению Захаровой, подобные сигналы не воспринимает даже американская аудитория, когда они на нее направлены, поскольку люди, делающие различные заявления, потом не несут за них ответственности.

Что касается самих санкций, то, как заверила дипломат, Москва не оставит их без ответа. "За это будьте спокойны​​​. Можете не переживать - и ответ будет, он уже прорабатывается", - отметила Захарова.

Она также обратила внимание, что США и ЕС едины только по вопросу антироссийских санкций. "В НАТО заправляют американцы, туда входит практические весь Евросоюз, ЕС уже стал "пристяжным" к НАТО, альянс направляет движение всего этого хора и оркестра", - заявила представитель МИД РФ. По ее словам, в вопросах борьбы с пандемией такого единства нет. "В серьезных вещах, коими являются борьба с COVID-19, разработка вакцин, вакцинация, решение вопросов о будущем перемещении, о логистике будущего туризма, в серьезных делах - никакого единства нет, нет никакой связки и сцепки, каждый борется за себя, отстаивает свои интересы, топя друг друга", - подчеркнула Захарова.