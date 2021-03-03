Жириновский предложил ввести ответственность школьных поваров за качество еды

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести персональную ответственность поваров за качество еды в школах, а также обязать чиновников ее пробовать.

Об этом политик заявил, комментируя ситуацию с отравлением школьников в Красноярске. Как сообщалось, дети отравились овощными салатами в столовых.

Жириновский в связи с этим отметил, что школьники "в таких количествах травятся ежегодно". "Значит нужно ужесточать меры контроля, вводить персональную ответственность повара за качество еды", - предложил он. Если это сделать, то повар "сто раз подумает", прежде чем "немытые овощи в салат нарезать или мясо с запашком сварить", считает лидер ЛДПР.

Также Жириновский предложил, по его мнению, лучший способ заставить чиновников по-настоящему контролировать качество питания - обязать их самих пробовать то, что готовят детям.

"В армии командир всегда лично дегустирует, чем будут кормить солдат, - сравнил политик, - вот и сотрудники Роспотребнадзора должны сами снимать пробу в тех партиях еды, которые развозят по школах".