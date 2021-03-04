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04.03.2021 08:00
Рубрика: Общество

Абрамченко: Перевалка угля перестанет вредить здоровью людей

Текст: Алексей Дуэль
Современные технологии закрытой перевалки угля позволят сократить выбросы вредных веществ, уменьшат негативное воздействие горной промышленности на окружающую среду и сократят риски для здоровья людей. Это предусматривает план мероприятий по переводу отрасли на наилучшие доступные технологии, который утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

"Загрязнение водных источников, снижение качества воды влечет за собой ухудшение состояния всей экосистемы", - прокомментировала Виктория Абрамченко и добавила, что за последние годы увеличивались выбросы вредных веществ в атмосферу, площадь нарушенных земель, а также накопленные отходы от добычи угля.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Именно поэтому, считает вице-премьер, более активное использование наилучших доступных технологий в отрасли - не дань времени, а реально сформированный запрос людей, всей экономики на экологичность, в том числе в области осуществления деятельности по добыче угля.

В этом году предстоит провести полный аудит проблем правового регулирования и природоохранной деятельности предприятий при добыче угля, следует из документа. После детального анализа будет сформирован перечень изменений в законодательство. Экологическая ответственность угольных предприятий должна быть безусловной, подчеркнула Виктория Абрамченко.

До конца 2021 года угледобывающие компании должны будут утвердить среднесрочные программы по экологии горного производства на основе современных технологий и приступить к их реализации. Контролировать эту деятельность поручено Росприроднадзору.

Затем угольным предприятиям выдадут комплексные экологические разрешения. Включенные в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее чем 60%, получат их до конца 2022 года, а иные добытчики угля - до 31 декабря 2024 года, добавила вице-премьер.

Реализация плана отразится на экологической ситуации в 18 регионах страны: Кемеровской, Иркутской, Сахалинской, Амурской, Новосибирской, Ростовской, Тульской и Магаданской областях, в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, в Чукотском автономном округе и республиках Якутия, Хакасия, Тыва, Бурятия и Коми.

Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность Правительство Вице-премьеры

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