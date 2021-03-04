Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"

США не должны и не будут участвовать в "вечных войнах", которые стоили "тысяч жизней и триллионы долларов". Об этом говорится в "Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности". Этот документ был распространен Белым домом от имени президента Джо Байдена.

В нем говорится о том, что Вашингтон намерен работать над завершением самой продолжительной войны США в Афганистане, пишет ТАСС. При этом присутствие США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе будет более серьезным. На Ближнем Востоке военное присутствие Америки будет соответствовать уровню, необходимому для разрушения международных террористических сетей, сдерживания агрессии и защиты важных интересов США.

Промежуточные наставления предназначены для министерств и ведомств США, отвечающих за обеспечение национальной безопасности. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, новая редакция Стратегии будет подготовлена позднее в этом году.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Основные силы США и НАТО были выведены в 2014 году. В январе этого года в Пентагоне заявили, что в Афганистане численность американских войск сокращена до 2,5 тысячи.