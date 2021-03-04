Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты

Стоимость авиаперелетов по некоторым направлениям в марте 2021 года существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных сервисов бронирования авиабилетов.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, больше всего перелетов на весну бронируется из Москвы в Ереван, Стамбул, Минск, Ош. Также популярны Дубай, Бишкек, Анталья и Баку.

При этом, в среднем перелет в Ереван из Москвы в одну сторону весной 2021 года обойдется в 14,8 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда билеты в среднем стоили 6,2 тысячи рублей, цены выросли на 97%.

Средний чек авиаперелетов из Москвы в Минск вырос на 79% и сейчас составляет 8,6 тысячи рублей. Авиаперелет в Ош подорожал на 80%, сейчас средний чек составляет 15,3 тысячи рублей.

При этом средний чек по маршруту Москва-Стамбул снизился на 14% до 8,9 тысячи рублей в одну сторону.

Как отметил представитель сервиса, глубина бронирования авиабилетов по зарубежным направлениям остается низкой, о каком-то массовом бронировании речи пока не идет. "Из тех, кто приобрел билеты для перелета с 1 марта по 31 августа, две трети запланировали путешествие в марте", - пояснил представитель компании.

По данным сервиса бронирований авиабилетов Biletix, подорожали также некоторые внутренние направления. Средний чек авиаперелета из Москвы в Ростов-на-Дону вырос на 44% с 4,4 тысячи рублей в 2019 году до 6,3 тысячи рублей в 2021 году. Билет из Калуги в Сочи подорожал в два раза - с 3,7 тысячи рублей до 7,6 тысячи рублей в 2021 году. При этом по другим направлениям средняя стоимости авиабилетов снизилась. Например, перелет из Санкт-Петербурга в Сочи подешевел на 42%, а из Екатеринбурга в Москву - на 54%.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на данные агрегатора Aviasales, что средняя стоимость забронированного на март авиабилетов в ОАЭ составляет 23,7 тысячи рублей, почти вдвое выше значения 2019 года, когда авиабилеты по этому направлению стоили 12,3 тысячи рублей. Билет на Мальдивы подорожал на 36%, до 40,1 тысячи рублей, в Египет - на 29%, до 16,4 тысячи рублей.

Как указывает издание, к резкому росту стоимости полетов привело ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов. В марте 2021 года россияне стали тратить на авиабилеты за рубеж в среднем почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году.