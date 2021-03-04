Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты

Новости

Китайский марсоход "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марс в мае-июне 13:26
Шойгу: "Армата" начнет поступать в войска в 2022 году 13:13
В Коми задержали пятерых участников секты "Свидетели Иеговы" 13:11
Документальный фильм "Александр Солженицын. Раскаяние" увидят в 68 странах 13:09
Путин назначил Королева первым замдиректора ФСБ 13:07
Путин примет участие в ПМЭФ 13:05
Создатели фильма Mortal Kombat обещают много кровавых сцен 13:02
Шойгу: Весной в армию планируется направить 122 тысячи человек 13:01
Обвиняемому в госизмене ученому Мещерякову продлили срок домашнего ареста 12:47
Захарова: США будут считать врагом всех конкурентов 12:42
Истребитель ВВС ФРГ сбросил бомбы на границу с Голландией 12:41
Жителей столичного региона предупредили о скачках давления 12:30
Названы города, жители которых любят смотреть сериалы 12:25
Расходы Пентагона на искусственный интеллект стали втрое выше гражданских 12:22
Глава МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку о "Спутнике V" 12:17
Роструд выявил нарушения после гибели трех рабочих на фабрике в Норильске 12:07
Захарова: Запад развернул поддержку несистемной оппозиции в России 11:52
Сибиряку вынесли приговор за контрабанду военной техники 11:46
Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов 11:43
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку 11:42
Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии 11:39
Эксперты поддержали введение "цифрового налога" 11:27
На Урале полицейский-кинолог спас замерзавшего на трассе пса 11:27
Видео: Из Ключевской сопки на Камчатке начался выброс вулканических бомб 11:22
Солист группы Brutto Сергей "Бразил" умер в 35 лет 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 12:24
Рубрика: Экономика

Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты

Текст: Евгений Гайва
Стоимость авиаперелетов по некоторым направлениям в марте 2021 года существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных сервисов бронирования авиабилетов.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, больше всего перелетов на весну бронируется из Москвы в Ереван, Стамбул, Минск, Ош. Также популярны Дубай, Бишкек, Анталья и Баку.

Фото: iStock
Названы самые дешевые авианаправления весны

При этом, в среднем перелет в Ереван из Москвы в одну сторону весной 2021 года обойдется в 14,8 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда билеты в среднем стоили 6,2 тысячи рублей, цены выросли на 97%.

Средний чек авиаперелетов из Москвы в Минск вырос на 79% и сейчас составляет 8,6 тысячи рублей. Авиаперелет в Ош подорожал на 80%, сейчас средний чек составляет 15,3 тысячи рублей.

При этом средний чек по маршруту Москва-Стамбул снизился на 14% до 8,9 тысячи рублей в одну сторону.

Как отметил представитель сервиса, глубина бронирования авиабилетов по зарубежным направлениям остается низкой, о каком-то массовом бронировании речи пока не идет. "Из тех, кто приобрел билеты для перелета с 1 марта по 31 августа, две трети запланировали путешествие в марте", - пояснил представитель компании.

По данным сервиса бронирований авиабилетов Biletix, подорожали также некоторые внутренние направления. Средний чек авиаперелета из Москвы в Ростов-на-Дону вырос на 44% с 4,4 тысячи рублей в 2019 году до 6,3 тысячи рублей в 2021 году. Билет из Калуги в Сочи подорожал в два раза - с 3,7 тысячи рублей до 7,6 тысячи рублей в 2021 году. При этом по другим направлениям средняя стоимости авиабилетов снизилась. Например, перелет из Санкт-Петербурга в Сочи подешевел на 42%, а из Екатеринбурга в Москву - на 54%.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на данные агрегатора Aviasales, что средняя стоимость забронированного на март авиабилетов в ОАЭ составляет 23,7 тысячи рублей, почти вдвое выше значения 2019 года, когда авиабилеты по этому направлению стоили 12,3 тысячи рублей. Билет на Мальдивы подорожал на 36%, до 40,1 тысячи рублей, в Египет - на 29%, до 16,4 тысячи рублей.

Как указывает издание, к резкому росту стоимости полетов привело ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов. В марте 2021 года россияне стали тратить на авиабилеты за рубеж в среднем почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
Песков назвал возможные условия поставок вакцины от COVID-19 в Словакию
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир