Александр Вучич наградил орденом российского академика

Сербский лидер Александр Вучич в четверг наградил Сретенским орденом первой степени академика Российской академии художеств (РАХ) Манану Попову, сообщает агентство "Танюг". Награда вручена за мозаичное украшение Храма святого Саввы в Белграде.

Напомним, что 11 ноября 2020 года в Белграде президент Сербии вручил академику РАХ Николаю Мухину орден Сербского знамени I степени за работу над мозаичным убранством Храма святого Саввы, а также за особые заслуги в развитии международных отношений между Сербией и Российской Федерацией.

Между тем Храм святого Саввы в Белграде возведен как памятник, символизирующий возрождение и укрепление духовной жизни сербского народа и православия. Работы по созданию внутреннего убранства Храма с 2016 года велись высококвалифицированными художниками мозаичной мастерской МОО "Московский Международный Фонд содействия ЮНЕСКО", под руководством автора проекта, народного художника РФ Николая Мухина.

Эксперты РАХ подчеркивают, что Храм святого Саввы в Белграде - один из крупнейших православных соборов в мире. Его размеры 91 на 81 метр, а площадь - 7570 квадратных метров, диаметр купола составляет 35 метров, а высота - 65 метров. Он был освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1175-1236). По преданию, собор решено было возвести на месте сожжения его мощей турками в 1594 году. Строительство началось в 1894 году, но долгие годы шло по большей части планирование и согласование. К возведению самого здания приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала процесс, который был возобновлен лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989 году, а в 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.