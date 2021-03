Автор хитов Road to Hell и Josephine Крис Ри празднует 70-летие

Самый молчаливый артист в мировом роке (обозреватель "РГ" бывал на концертах Криса Ри в России, Германии, еще трех странах и нигде тот не сказал ни фразы - ни зрителям, ни музыкантам) смог сделать то, что не удавалось никому. Он совместил традиции классического блюза с простой и доступной поп-музыкой!

Может и поэтому его хиты: от Road to Hell (15 миллионов просмотров в Интернете) и Driving Home for Christmas (5,9 миллиона) до Road Songs for the Lovers (сингл с его одноименного альбома 2017 года, последнего из записанных на сегодня) по-прежнему так комфортно и душевно слушать. И не надоедает!

Да, может, голос Криса Ри несколько подсел, и нынешние фанаты уже не поверят, что в конце 70-х он выдавал и сочные, драйвовые рок-н-роллы, например Letter from Amsterdam.

Но удивительная теплота и душевность интонаций остались! А еще светлые мелодии и оптимизм, перемешанный с легкой, светлой грустью, которые почти неизменно есть в его песнях. Будь то Sad Café, And You My Love или еще одна из относительно свежих - Nothing Left Behind.

И это при том, что Крис Ри дважды боролся с онкологическими заболеваниями. Был буквально на волосок от смерти, но все-таки победил ее! Хотя, когда врачи диагностировали повторный рак, ему пришлось удалить поджелудочную железу.

И, кстати, помимо медицины излечиться ему помог и блюз. Ведь когда гитаристу было особенно тяжело от боли и страданий, он затеял издание в своих версиях фактически частичной хрестоматии мирового блюза, вышедшего в 2005 году сразу на 11 дисках, под общим названием Blue Guitars.

Между прочим

Про то, что зрители всего мира любят Криса Ри хорошо известно. Жаль, пока последний его мини-тур состоялся осенью 2017 года и проходил лишь по четырем странам Западной Европы. И новых пока не планируется. Но про то, что Криса Ри очень уважают и другие рок-звезды, знают не все.

Так вот, в 1995 году артист обратился к Дэвиду Ковердейлу (из Deep Purple и Whitesnake) и Джо Уолшу (из Eagles), компанию им составил и еще один знатный гитарист - Марк Нопфлер.

Крис Ри предложил им записать несколько альбомов, своего рода манифестов рока и гитар! И все согласились. В итоге за семь лет было выпущено несколько дисков, ныне считающихся филофоническими редкостями.

Кстати

Крис Ри родился 4 марта 1951 года в Англии. Он - наполовину ирландец, наполовину - итальянец. Причем, со временем выучился играть на многих инструментах: гитаре, басу, клавишных, ударных… И поэтому с 80-х записывал многие альбомы в одиночку. А музыкантов приглашал уже только на гастрольные туры.