Банки начали принимать заявки на льготные кредиты для бизнеса

Кабмин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Предприятия из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, смогут получить льготные кредиты по ставке 3%.

В течение первого полугодия заемщики не будут выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Новая программа - продолжение двух программ по поддержке экономики, принятых весной прошлого года. Действие предыдущей льготной программы "ФОТ 2.0." заканчивается 1 апреля. На новую программу "ФОТ 3.0." будет выделено около 7,7 миллиарда рублей. "Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию", - отметил глава правительства Михаил Мишустин.

Банки уже открыли прием заявок на льготные кредиты по новой программе. Одним из первых это сделал ПСБ. Банк предлагает предпринимателям продукты, позволяющие получить финансирование на восстановление деятельности после пандемии. Кредит "Без бумаг 3.0" оформляется онлайн по двум документам и доступен индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью. Лимит по нему составляет 10 миллионов рублей. Еще один кредит могут получить предприниматели с любой организационно-правовой формой на сумму от 10 до 500 миллионов рублей. Заявку можно подать онлайн, а оформляется кредит в отделении банка.

"Предыдущая антикризисная инициатива правительства позволила нам профинансировать более 37 тысяч компаний на общую сумму свыше 52 миллиардов рублей, что помогло клиентам банка сохранить бизнес и выплатить заработную плату сотрудникам, - рассказал руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов. - Согласно Индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, в России отмечается постепенный рост активности предпринимателей и объема инвестиций, бизнес заинтересован в выгодных условиях кредитования своей деятельности, которая восстанавливается после жестких эпидемиологических ограничений, поэтому мы ожидаем значительного интереса к кредиту под выгодные 3%".

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", за 2020 год банки выдали малому и среднему бизнесу кредитов на 7,6 триллиона рублей - всего на 2% меньше, чем в 2019-м. Не менее 1,4 триллиона рублей в 2020-м году (18% от общего объема) было выдано в рамках льготных программ кредитования. Без этой поддержки, как отмечают аналитики агентства, сегмент кредитования МСБ показал бы существенный спад.

Льготные меры поддержки, действующие до 1 июля 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности сроком на 12 месяцев без залога или под поручительство собственников бизнеса. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий, ставка не изменится и составит 3%.