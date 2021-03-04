"Барселона" вышла в финал Кубка Испании благодаря голу Брэйтуэйта

"Барселона" вышла в финал Кубка Испании, сумев отыграться после поражения в первом матче от "Севильи" со счетом 0:2. В ответном матче каталонцы победили в дополнительное время - 3:0.

После последних скандалов, которые сотрясали каталонский клуб, в успех в двухматчевом противостоянии против "Севильи" в Кубке Испании верилось с трудом. "Севилья" в первом поединке переиграла "Барселону" - 2:0.

В ответной игре каталонцы сумели довольно быстро открыть счет. На 12-й минуте Усману Дембеле удался фантастический по точности удар из-за пределов штрафной и мяч влетел точно в верхний угол гостей. Однако развить успех в первом тайме команде Рональда Кумана не удалось.

Во второй половине встречи каталонцы продолжили осаду ворот "Севильи". И в середине тайма лишь перекладина спасла гостей от гола после мощного удара Жорди Альбы. И почти тут же пропустили атаку "Севильи", которая завершилась фолом в штрафной.

Лукас Окампос мог решить судьбу встречи, но вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген спас команду. А в компенсированное время матча Жерар Пике головой поразил ворота "Севильи", переведя игру в овертайм. Чуть ранее полузащитник гостей Фернандо был удален с поля за вторую желтую карточку.

В дополнительное время все решил гол датского нападающего Мартина Брэйтуэйта. "Барселона" вышла в финал и сыграет там с победителем противостояния между "Атлетиком" и "Леванте". Первый матч завершился вничью - 1:1.