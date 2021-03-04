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04.03.2021 18:27
Рубрика: Общество

Бастрыкин посетил Центр содействия семейному воспитанию "Сколковский"

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин посетил Центр содействия семейному воспитанию "Сколковский". Он поздравил персонал учреждения с наступающим Международным женским днем.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В этом центре работают 200 сотрудниц, которые искренне и профессионально заботятся о более чем 90 подопечных. Александр Бастрыкин поздравил сотрудниц, отметив, что "добросердечность и внимательность, с которой персонал детского учреждения подходит к каждому ребенку, заслуживает самого искреннего восхищения и уважения". Пожелания здоровья и успехов в жизни прозвучали и для воспитанниц центра.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что, несмотря на то, что некоторые из воспитанников центра лишены родительской ласки, педагоги, воспитатели и врачи делают все возможное, чтобы ребята чувствовали себя здесь как в любящей семье. Для каждой из сотрудниц все воспитанники как родные, они прикипели к ним душой и стали для ребятишек вторыми мамами. Глава СК поблагодарил всех сотрудниц центра за работу и высокий профессионализм, пожелал им прежде всего здоровья, душевного равновесия, терпения и благополучия.

Десять сотрудниц центра были отмечены благодарностью председателя Следственного комитета РФ. Кроме того, всем женщинам от имени народного артиста СССР, члена Общественного совета при СК России Юрия Соломина вручены пригласительные билеты на один из спектаклей Государственного академического Малого театра, художественным руководителем которого он является.

Фото: iStock
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После поздравлений Александр Бастрыкин обсудил с руководством учреждения взаимодействие в текущем году и первостепенные нужды ребят, а также возможные мероприятия по адаптации и абилитации воспитанников.

Напомним, что Следственный комитет взял шефство над центром в 2018 году, и с тех пор офицеры ведомства стали здесь постоянными гостями. Сотрудники СК России подружились с ребятами, которые всегда с нетерпением ждут их приезда в гости. Центр - уникальное учреждение, где царят доброта и любовь. Здесь оказывают действенную помощь и детям-сиротам, и родителям, воспитывающим детей с особенностями развития. В стенах учреждения созданы все условия: есть сенсорная комната, массажные кабинеты и процедурные, игровые залы. Ведется работа по семейному устройству детей-сирот, ведь любящая семья - это лучшая среда для любого ребенка.

Общество Семья и дети Правительство Следственный комитет Празднование 8 Марта

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