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04.03.2021 23:30
Рубрика: В мире

Бывший шеф полиции в США арестован за поджоги зданий и автомобилей

Текст: Максим Макарычев

Бывший начальник полиции города Лорел, штат Мэриленд, после ухода в отставку стал пироманом. 69-летний Дэвид Кроуфорд был арестован в среду и обвиняется в покушениях на убийство, поджоге десятков автомобилей и зданий в различных округах штата, направленных против людей, с которыми у него были сколь-нибудь значимые конфликты и разногласия, сообщает NBC News со ссылкой на пожарную службу округа Принс-Джордж. Кроуфорд, по версии следствия, после ухода на пенсию, поджег автомобили, дома и жилые гаражи в ходе целой серии инцидентов с 2011 по 2020 год.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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В полиции заявили о том, что преступления происходили по одной и той же схеме: рано утром, когда еще не рассвело, на улицах, что фиксировали видеокамеры, появлялся мужчина обычного телосложения, который был одет в толстовку с капюшоном, плотно закрывающим лицо, и нес к объекту нападения канистры, заполненные бензином. Он поджигал их, используя палку, обернутую тканью, и скрывался на светлом автомобиле, чьи номера были закрыты. Пять пожаров произошли в округе Ховард, три - в Монтгомери, два - в Джордже и один - во Фредерике. Кроуфорд также подозревается в крупном поджоге в марте 2019 года в округе Чарльз, когда пожар из автомобиля распространился на соседний дом, когда его недруг и члены его семьи спали внутри. Во время одного из поджогов бензин пролился на толстовку самого злоумышленника, она загорелась, но он спасся, используя огнетушитель, который хранился у него в машине.

Несмотря на столь очевидные свидетельства, на след неуловимого поджигателя удалось выйти спустя девять лет после первого преступления, только в 2020 году, когда полиция обнаружила связь между жертвами с Кроуфордом, на которого и не могли подумать его бывшие коллеги. По словам следователей, у всех жертв были какие-то споры с Кроуфордом до того, как их собственность была подожжена. Среди тех, чья собственность сгорела, были бывший чиновник города Лорел, экс-начальник полиции Лорела, двое других бывших сотрудников правоохранительных органов, двое родственников Кроуфорда, двое его бывших врачей и даже его сосед. В одном инциденте он перепутал дом жертвы с соседским, но спустя год все-таки осуществил свой преступный замысел. Следствие намерено провести судебно-психиатрическую экспертизу задержанного.

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