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04.03.2021 13:19
Рубрика: Экономика

ЦБ: Физлица за 2020 год вложили в ценные бумаги 1,3 трлн рублей

Текст: Игорь Зубков
Чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок с исключением эффекта колебания валютных курсов и рыночных котировок составил 1,3 трлн рублей за год, говорится в обзоре Банка России.

Для сравнения, депозиты физлиц в банках сократились за год с 22,9 до 21,2 трлн рублей.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
На фондовом рынке наблюдается бум инвестиций обычных граждан

Снижение ставок по депозитам до исторических минимумов, возможность быстрого открытия счета через мобильное приложение и рост интереса к самостоятельным инвестициям привели к более чем двукратному росту числа клиентов на брокерском обслуживании в 2020 году - их число достигло 9,9 млн чел., или 12% экономически активного населения страны, отмечает Банк России (а в январе-феврале 2021 года только на Московскую биржу вышли рекордные 1,5 млн человек - новых клиентов).

При этом, по данным НАУФОР, реальное число инвесторов-физлиц сильно меньше: на большинстве брокерских счетов нет ни копейки, доля "зафондированных" счетов колеблется около 30%.

Оценочная стоимость остатков ценных бумаг на счетах физических лиц в российских депозитариях по итогам года выросла до 5,3 трлн руб. (+45%). По итогам года наибольший приток средств розничных инвесторов произошел в активы с относительно высоким риском и волатильностью: российские и иностранные акции, а также облигации иностранных эмитентов. В структуре вложений выросла доля иностранных акций и биржевых фондов при снижении доли российских акций и гособлигаций, что частично вызвано ростом курса доллара (+19,3% за год). Смещался спрос от классических облигаций в пользу структурных с защитой капитала и привязкой купона к различным активам, главным образом иностранным акциям или индексам.

Фото: iStock
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Такие сложные продукты зачастую предлагались вкладчикам банков из числа пожилых людей как безопасная альтернатива депозитам, хотя фактически представляли собой сложную комбинацию вклада и опционов (по данным опросов крупнейших банков и брокеров, с конца декабря 2020 года по начало февраля 2021 года около 43% сложных и структурных облигаций было продано людям от 60 лет, а около 12% - лицам от 70 лет).

В декабре Банк России рекомендовал не продавать сложные продукты неквалифицированным инвесторам, а в январе 2021 г. разработал проект указания, которое вводит запрет на продажу до введения обязательного тестирования. Кроме того, Госдума уже в марте рассмотрит законопроект об ограничении продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам.

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