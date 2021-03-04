Цена нефти Brent вернулась к уровню выше 67 долларов за баррель на информации о ходе встречи участников сделки ОПЕК+. Североамериканский сорт WTI торгуется по цене выше 64 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ 3 марта не дал рекомендаций по дальнейшим действиям участников альянса. Это привело к некоторой коррекции нефтяных цен вниз, но после новостей со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, что 4 марта на общей встрече ОПЕК+ обсуждается возможность сохранения параметров сделки на апрель этого года, котировки барреля пошли вверх.

Также есть информация, что Россия и Казахстан опять получат право нарастить добычу в апреле - на 115 тысяч и 18 тысяч баррелей соответственно.