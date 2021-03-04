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04.03.2021 14:50
Рубрика: Общество

Археологи раскрыли тайну древнего черепа из пещеры в Италии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда во главе с Марией Джованной Белкастро из Болонского университета раскрыла тайну того, как череп каменного века оказался в глубине одной из пещер в Италии в полном "одиночестве".

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Мария Белкастро и ее коллеги заинтересовались открытием, сделанным еще в 2015 году.

Тогда археологи при обследовании гипсовой пещеры недалеко от Болоньи на севере Италии, известной под названием пещера Марселя Лубенса, обнаружили древний человеческий череп без нижней челюсти. Он находился на глубине 12 метров, на дне вертикальной шахты.

Эта находка сама по себе ничего сенсационного не представляла. Известно, что пещеры издревле использовались различными народами для проведения погребальных обрядов. В древней Италии эта практика была широко распространена.

Следуя этой логике, исследователи принялись искать в пещере и другие следы захоронения. Однако, к своему огромному удивлению, останков там они больше не нашли. В пещере, кроме черепа, не было ни единой кости. Не было и характерных следов, которые могли бы указать на проведение погребального обряда.

Когда данный факт был предан огласке, возникла научная загадка. С 2015 года археологи пытались установить, каким образом этот одинокий череп мог попасть в пещеру и где находятся остальные останки.

В новом исследовании команда Белкастро провела тщательный анализ черепа. Изучение структуры костей указало на то, что череп принадлежал женщине, умершей в возрасте от 24 до 35 лет.

Углеродное датирование помогло определить, что она жила приблизительно между 3630-3380 годами до нашей эры, в период энеолита. На костях черепа было обнаружено несколько повреждений. Анализ этих следов показал, что они не были прижизненными.

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Иными словами, мягкие ткани умершей женщины были удалены каким-то инструментом в рамках похоронного ритуала. Но среди повреждений были найдены и такие, которые образовались естественным путем. Кроме того, ученые исследовали естественный осадок на костях черепа.

Именно это помогло реконструировать обстоятельства "путешествия" одинокого черепа. По мнению исследователей, тело умершей женщины, как полагается, обработали и положили в могилу. Но после этого, через неустановленный отрезок времени, череп по какой-то причине откатился в сторону от тела. Вероятно, это произошло под действием грунтовых вод.

В результате череп был вымыт и вместе с грязью скатился вниз по склону, попав в конце своего путешествия в пещеру, где и был обнаружен археологами. Возможно, он пролежал там тысячелетия - ученые считают, что оползни еще очень долго формировали внутреннюю структуру пещеры с тех пор, как в ней оказался череп.

Впрочем, это открытие оказалось не единственным в рамках данного исследования. Раскрыв одну тайну, ученые теперь обратились к другой, которую породили результаты анализа повреждений. Ведь они указывают на ранее неизвестный погребальный обряд, в рамках которого после смерти человека с его лица срезались мягкие ткани.

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