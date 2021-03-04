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04.03.2021 21:12
Рубрика: Спорт

Раскололи в овертайме

ЦСКА с трудом одолел "красно-белых" в первой игре плей-офф
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
В Континентальной хоккейной лиге набирает обороты 1/8 финала плей-офф. На московской "Арене легенд" стартовала одна из самых принципиальных серий этой стадии - ЦСКА - "Спартак". В первом матче сильнее оказались армейцы - 1:0.

Конечно, в этой паре ЦСКА - безусловный фаворит. Подопечные Игоря Никитина очень ровно прошли регулярный чемпионат, а на финише опередила "Ак Барс" в споре за Кубок контитента, вручаемый лучшей команде "регулярки". "Спартак" же лихорадило весь сезон: он и в плей-офф квалифицировался последним в лиге. Но матчи Кубка Гагарина - совсем другое дело и в них, наставник "красно-белых" Олег Знарок, бравший трофей трижды, как рыба в воде.

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Вот и накануне "Спартак" дал ЦСКА настоящий бой. Засушил игру у своих ворот, ловил соперника на контратаках. Не хватило только гола. А в овертайме больше повезло сильнейшему: победу армейцам принес Максим Шалунов.

- В целом команда физически готова, - подвел итог наставник "красно-белых" Олег Знарок. - Конечно, я доволен характером и бойцовскими качествами. Видите как: в основное время 0:0 что у чемпиона, что у нас.

Сегодня в этой серии второй матч, и, наверное, всем теперь понятно, что если ЦСКА и хватит для выхода в четвертьфинал, то только с потом и кровью.

Другой матч игрового дня на Западе тоже не порадовал результативностью. Ярославский "Локомотив" обошелся минимумом, чтобы одолеть финский "Йокерит" - 1:0. Победный бросок на счету Максима Осипова. В прошлом плей-офф играли эти же команды, и тогда сильнее были финны. Но сейчас "железнодорожники" готовы взять реванш.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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На Востоке первое поражение потерпел фаворит пары. Уфимский "Салават Юлаев" на своем льду не смог ничего противопоставить челябинскому "Трактору" - 1:3. Гостям удалось главное: закрыть у соперника лучшее звено "регулярки" во главе с финном Теему Хартикайненом. У челябинцев дубль оформил Вячеслав Основин плюс шайбой отметился Виталий Кравцов. Уфа ответила лишь точным броском Владислава Картаева.

Непросто сложился первый матч и победителя Восточной конференции, казанского "Ак Барса". Команда Дмитрия Квартальнова лишь в овертайме сумела сломить сопротивление нижегородского "Торпедо". В основное время отличились форвард казанцев Артем Галимов и защитник нижегородцев Крис Уайдмен. Победу "барсам" принес Тревор Мерфи.

Между тем в четверг прошли вторые матчи в сериях "Динамо" (Москва) - "Северсталь" (1:0 после первой встречи), СКА - "Динамо" (Минск) (1:0), "Металлург" - "Барыс" (1:0) и "Авангард" - "Автомобилист" (1:0).

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