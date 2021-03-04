Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени будет драться на турнире в Лас-Вегасе. В главном бою вечера он сойдется с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Стерлинг долго ждал своего часа и настроен решительно.

- Ян должен доказать, что он чемпион. Ему необходимо победить меня. Я не вижу никого другого, кто бы мог стать его соперником, - цитирует американца MMA Fighting. - Я побил каждого в этом весе, чтобы получить свое место в рейтинге. Я провел в UFC 13 боев и наконец получил титульный шанс.

Но Ян считает, что сломает соперника.

- Стерлинг много болтает. Жду того дня, когда нас сведут в октагоне, - приводит слова Яна UFC Russia. - Если я попаду по нему несколько раз, то у него поменяется все в голове.

Напомним, что Ян должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря 2020-го, однако поединок перенесли на 2021 год. Как уже объяснял Петр в своих интервью, возникли проблемы и со здоровьем, и с визой, поэтому было принято решение отложить бой и получше подготовиться к турниру.