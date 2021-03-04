Депутат Госдумы предложила отменить Всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые весной пишут школьники 4, 5, 6 и 11 классов, не подходят для оценки знаний учащихся, а потому их следует отменить. С таким предложением выступила депутат Госдумы Елена Строкова.

"Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников", - цитирует RT ее письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Парламентарий также напомнила, что за отмену ВПР выступают многие российские педагоги.

При этом, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, в случае отмены проверочных работ должна быть предложена альтернатива.

"Надо что-то предложить, давайте что-то другое сделаем. Как минимум надо этот вопрос обсудить, послушать наших методологов, наше министерство", - заявил он.