Девять военных погибли в результате крушения военного вертолета в Турции

На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет. Девять военнослужащих погибли, четверо находившихся на борту выжили, но получили ранения. Об этом сообщает агентство РИА Новости, в распоряжение которого попало заявление минобороны республики.

Известно, что воздушное судно держало курс из города Бингёль в Татван. Спустя ровно 30 минут после вылета, в 14.25 по местному времени (совпадает с московским), экипаж перестал выходить на связь. Военное ведомство немедленно отправило к месту предполагаемой катастрофы беспилотники, еще один вертолет, а также военно-транспортный самолет. Раненых летчиков, которые были обнаружены рядом с погибшими сослуживцами, немедленно транспортировали в госпиталь. Что именно стало причиной аварии, пока не сообщается.