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04.03.2021 12:14
Рубрика: Общество

Диетолог развеяла три главных мифа о похудении

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд развеяла три популярных мифа о похудении и здоровом питании.

Миф 1. Углеводы вредят фигуре

Форд заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры.

Фото: iStock
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"Это самое лучшее топливо для мозга", - отметила диетолог, добавив, что при недостатке углеводов организм начнет сначала сжигать белки, а уже только потом - жиры.

По ее словам, в рацион следует включать сложные углеводы: батат, бурый рис, а также цельнозерновые макароны и хлеб.

При этом Форд отметила, что не стоит полностью исключать обычные макароны, хлеб и картофель, если они нравятся человеку. Эти продукты просто лучше начать есть реже и маленькими порциями.

Миф 2. Польза безглютеновой диеты

По словам врача, безглютеновые продукты далеко не всегда лучше обычных.

"Они часто подвергаются большей переработке и могут содержать меньше клетчатки", - пояснила она.

Миф 3. Колебания веса - плохой симптом

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Нутрициолог заявила, что колебания веса в течение дня и недели совершенно нормальны.

По ее словам, изменения зависят от многих факторов: от еды, от количества упражнений, от уровня сна.

Исследования показали, что ваш вес может меняться от 2,2 кг до 2,7 килограмма каждый день, при этом визуально разница будет незаметна.

Общество Здоровье

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